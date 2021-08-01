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Ярославский празднует на стадионе. Металлист - Ужгород 3:1

Первая лига
(4 голосов)
Ярославский празднует на стадионе. Металлист - Ужгород 3:1

Скріншот трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчет о матче позже

Первая лига, 2 тур

01.08.2021, 18:45

город Харьков, стадион ОСК "Металлист"

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

Металлист (Харьков) - Ужгород 3:1 (1:0)

Голы: Александр Мизюк (62), Жо (90) - Сартина (45+2, автогол), Виктор Хомченко (77)

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В статье: Александр Ярославский ФК Ужгород Металлист (Харьков)
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Комментарии (14)
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pofiq 50 (Олександрія)
01.08.2021 в 21:34
Ярославський святкує..Святкуй і готуй клуб в УПЛ в єврокубки,а бидло обире в 2024р. ще одного гопника,який знов відіжме клуб..
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0
-1
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Romerik (YNWA)
01.08.2021 в 21:46
Яник вертається чи шо? АСТАНАВІСЬ!!!
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:27
Долги отдал???
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+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 21:18
Оба Металлиста тренируют бывшие игроки Шахтёра)))
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+2
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 21:16
Металлист понравился.
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+1
-2
Governor-General (Odessa)
01.08.2021 в 20:58
Белой завистью завидую! У людей есть клуб, есть собственник- болельщик, есть перспективы. В Одессе же полный швах...
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+6
-2
metall5291 (Kharkiv)
01.08.2021 в 21:12
Спасибо. Ну а мы желаем футбольной Одессе, чтобы всё у вас наладилось.
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+3
0
70111 (Харкiв)
01.08.2021 в 20:56
До сих пор не понял.
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+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
01.08.2021 в 20:53
Какой Металлист настоящий, а какой фейк?
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+3
-2
ukatan (Харьковская обл.)
01.08.2021 в 20:55
А чего там непонятного? По количеству зрителей можно легко определить.
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+4
-3
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 21:11
оба новые
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+2
0
Кот-Философ (Черкаси)
01.08.2021 в 20:49
по тому скільки вболівальників прийшло, зрозуміло яка команда номер 1 у Харкові. Ярік задавить циферки, Стороженко не зрозумів з ким зв’язався
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0
-1
юрец-700 (Харьков)
01.08.2021 в 20:48
Желто-синий самый сильный!!!!
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+3
-2
avatar
andyqd (Сан Хосе)
01.08.2021 в 20:45
очень жаль Ужгород, пропустили 9 мячей.... за две игры
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+2
-2


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