Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярославский празднует на стадионе. Металлист - Ужгород 3:1
Скріншот трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчет о матче позже
Первая лига, 2 тур
01.08.2021, 18:45
город Харьков, стадион ОСК "Металлист"
Арбитр в поле - Андрей Коваленко
Металлист (Харьков) - Ужгород 3:1 (1:0)
Голы: Александр Мизюк (62), Жо (90) - Сартина (45+2, автогол), Виктор Хомченко (77)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Репутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко
- Почти 50% побед и самое крупное поражение в истории. Вся статистика Андрея Шевченко-тренера
- Экс-талант Динамо перешел в казахский Туран
- "Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
Новости по теме
- 01:45 Украинские Финал Лиги Чемпионов, разгром от Металла, извинения Шевчука. Главные новости за 29 мая
- 07:51 Украинские Накануне второго пришествия Металлиста и трое в лодке, не считая Диназа - анонс 24-го тура Второй лиги
- 08:43 Украинские Бережем газон, играем на синтетике - анонс 14-го тура Второй лиги
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pofiq 50 (Олександрія)
01.08.2021 в 21:34
Ответить
0
-1
Romerik (YNWA)
01.08.2021 в 21:46
Ответить
0
0
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:27
Ответить
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 21:18
Ответить
+2
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.08.2021 в 21:16
Ответить
+1
-2
Governor-General (Odessa)
01.08.2021 в 20:58
Ответить
+6
-2
metall5291 (Kharkiv)
01.08.2021 в 21:12
Ответить
+3
0
70111 (Харкiв)
01.08.2021 в 20:56
Ответить
+2
-1
MES QUE UN CLUB
01.08.2021 в 20:53
Ответить
+3
-2
ukatan (Харьковская обл.)
01.08.2021 в 20:55
Ответить
+4
-3
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 21:11
Ответить
+2
0
Кот-Философ (Черкаси)
01.08.2021 в 20:49
Ответить
0
-1
юрец-700 (Харьков)
01.08.2021 в 20:48
Ответить
+3
-2
andyqd (Сан Хосе)
01.08.2021 в 20:45
Ответить
+2
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...