Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пивовары набирают ход на фоне пугливых орлят. Оболонь - Прикарпатье 3:1
Страшно же как бить по воротам!
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 4 тур
14.08.2021, 18:45
Город Киев, стадион "Оболонь Арена"
Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Оболонь (Киев) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:1
Голы: Олег Слободян (14), Александр Батальский (25), Артур Мурза (90+4) - Роман Барчук (38)
Предупреждение: Майданевич (32), Савченко (68) - Барчук (86)
Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 15 Бородай Олег, 16 Лукьянчук Павел, 4 Майданевич Алексей, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 17 Суханов Сергей (Безуглый Никита, 81), 10 Слободян Олег (Савченко Алексей, 55 ), 13 Мединский Игорь (Мурза Артур, 71), 9 Батальский Александр (Щебетун Алексей, 53)
Запасные: 1 Федоровский Назарий, 12 Слуцкий Алексей, 3 Безуглый Никита, 88 Покотилюк Максим, 6 Мате Юрий, 21 Щебетун Алексей, 8 Савченко Алексей, 2 Глошардин Никита, 19 Скидан Руслан, 18 Черний Константин, 24 Прокопенко Егор.
Главный тренер "Оболони" - Валерий Иващенко
Прикарпатье: 54 Новак Андрей, 12 Сикач Николай, 4 Пастух Иван, 89 Матушевский Олег, 11 Пыско Михаил, 17 Семотюк Владислав (Генык Василий, 79), 19 Волошинович Ростислав (Горбаченко Владислав, 83), 6 Рудюк Владимир (Кузьмин Роман, 67), 21 Сондей Иван, 8 Толочко Роман (Цюцюра Василий, 63), 90 Барчук Роман (Дитко Роман, 86)
Запасные: 24 Пицан Иван, 34 Генык Василий, 77 Дитко Роман, 7 Кузьмин Роман, 99 Горбаченко Владислав, 10 Хома Андрей, 44 Пархуць Виталий, 5 Лень Олег, 14 Цюцюра Василий.
Главный тренер "Прикарпатья" - Олег Рыпан
Популярное сейчас
- Интер - Динамо: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Российский игрок Монако может пропустить матч против Шахтера
- Сабо: Если не попадем на чемпионат мира, то люди обгадят Петракова с ног до головы
- Гол с эффектной обработкой - без ответа от команды Чижевского. Полесье - Агробизнес 1:0
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО