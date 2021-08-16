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Идут на рекорд. На матч Металлист - Оболонь продано почти 30 тысяч билетов
Металлист продолжает бить рекорды посещаемости
metalist.ua
На матч 5-го тура
Такие данные дает клуб по состоянию на 18:00 понедельника, 16 августа.
Таким образом, данный поединок станет самым посещаемым в истории Первой лиги.
На данный момент рекорд посещаемости в Первой лиге принадлежит матчу "Спартак" (Сумы) — "Нефтяник" в сезоне 2002/03, который посетили 29 300 болельщиков.
Напомним, что "Металлист" и "Оболонь" сыграют на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове в воскресенье, 22 августа. Начало матча — в 18:45.
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