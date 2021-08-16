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Идут на рекорд. На матч Металлист - Оболонь продано почти 30 тысяч билетов

Первая лига
(1 голосов)

Металлист продолжает бить рекорды посещаемости

Идут на рекорд. На матч Металлист - Оболонь продано почти 30 тысяч билетов

metalist.ua

Новина українською

На матч 5-го тура Первой лиги "Металлист" - "Оболонь" продано 29 650 билетов. Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Такие данные дает клуб по состоянию на 18:00 понедельника, 16 августа.

Таким образом, данный поединок станет самым посещаемым в истории Первой лиги.

На данный момент рекорд посещаемости в Первой лиге принадлежит матчу "Спартак" (Сумы) — "Нефтяник" в сезоне 2002/03, который посетили 29 300 болельщиков.

Напомним, что "Металлист" и "Оболонь" сыграют на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове в воскресенье, 22 августа. Начало матча — в 18:45.

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (3)
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ruobosru (воркута)
17.08.2021 в 00:23
абалденная посещаемость!
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
17.08.2021 в 00:16
Сайт юафутбол до сих пор принадлежит убежавшему из Украины Курченко.) При чем здесь Ярославский с осенними выборами Терехова?
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.08.2021 в 00:08
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0
0


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