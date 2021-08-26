Ворскла отдала игрока в аренду в Горишние Плавни

Клуб Первой лиги " Горняк-Спорт " (Горишние Плавни) арендовал у полтавской "Ворсклы" полузащитника Артема Кулаковского. Он должен вернуться в клуб УПЛ 30 июня 2022 года.

Также за команду из Горишних Плавней недавно как свободный агент заявлен и 21-летний нападающий Алексей Федоров (будет выступать под номером 27). Ранее он играл за вторые команды "Колоса" и "Миная".

Оба новичка уже были заявлены на прошлый матч "Горняк-Спорта" (с "Олимпиком" - 0:2), Кулаковский выходил на замену. Федоров пока не дебютировал.

Накануне к команде с Горишних Плавней как свободный агент присоединился вратарь Андрей Клищук (провел уже 4 поединка в старте). Он выступал в "Днепре-1" (2018-2020), а вторую половину прошлого сезона провел в херсонском "Кристалле".