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Ворскла отдала игрока в аренду в Горишние Плавни

Первая лига
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Ворскла отдала игрока в аренду в Горишние Плавни

ФК Гірник-Спорт

Новина українською

Клуб Первой лиги "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) арендовал у полтавской "Ворсклы" полузащитника Артема Кулаковского. Он должен вернуться в клуб УПЛ 30 июня 2022 года.

Также за команду из Горишних Плавней недавно как свободный агент заявлен и 21-летний нападающий Алексей Федоров (будет выступать под номером 27). Ранее он играл за вторые команды "Колоса" и "Миная".

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Оба новичка уже были заявлены на прошлый матч "Горняк-Спорта" (с "Олимпиком" - 0:2), Кулаковский выходил на замену. Федоров пока не дебютировал.

Накануне к команде с Горишних Плавней как свободный агент присоединился вратарь Андрей Клищук (провел уже 4 поединка в старте). Он выступал в "Днепре-1" (2018-2020), а вторую половину прошлого сезона провел в херсонском "Кристалле".

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В статье: Ворскла (Полтава) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Андрей Клищук Артем Кулаковский
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