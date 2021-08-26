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Ворскла отдала игрока в аренду в Горишние Плавни
ФК Гірник-Спорт
Клуб Первой лиги "
Также за команду из Горишних Плавней недавно как свободный агент заявлен и 21-летний нападающий Алексей Федоров (будет выступать под номером 27). Ранее он играл за вторые команды "Колоса" и "Миная".
Оба новичка уже были заявлены на прошлый матч "Горняк-Спорта" (с "Олимпиком" - 0:2), Кулаковский выходил на замену. Федоров пока не дебютировал.
Накануне к команде с Горишних Плавней как свободный агент присоединился вратарь Андрей Клищук (провел уже 4 поединка в старте). Он выступал в "Днепре-1" (2018-2020), а вторую половину прошлого сезона провел в херсонском "Кристалле".
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