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Российский миллиардер может выкупить 50% акций Волыни
Сергей Ломакин - не новичок в футбольных делах
fcvolyn.net
У луцкой "
Ломакин не новичок в футболе – ему уже принадлежат российский клуб "Родина", латвийская "Рига" и кипрский "Пафос".
Также есть вероятность, что вместе с новым руководством, в клуб придет новый тренерский штаб, который может возглавить Дмитрий Михайленко.
Впрочем, сам Михайленко, который присутствовал практически на всех последних матчах команды, пока что не подтверждает данную информацию.
Отметим, что последним клубом тренера был как раз "Пафос".
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