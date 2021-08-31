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Российский миллиардер может выкупить 50% акций Волыни

Первая лига
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Сергей Ломакин - не новичок в футбольных делах

Российский миллиардер может выкупить 50% акций Волыни

fcvolyn.net

Новина українською

У луцкой "Волыни" может смениться собственник. По информации "ТаТоТаке", 50% акций клуба может приобрести инвестиционная группа российского миллиардера Сергея Ломакина.

Ломакин не новичок в футболе – ему уже принадлежат российский клуб "Родина", латвийская "Рига" и кипрский "Пафос".

Также есть вероятность, что вместе с новым руководством, в клуб придет новый тренерский штаб, который может возглавить Дмитрий Михайленко.

Впрочем, сам Михайленко, который присутствовал практически на всех последних матчах команды, пока что не подтверждает данную информацию.

Отметим, что последним клубом тренера был как раз "Пафос".

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В статье: Волынь (Луцк)
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Источник:
ТаТоТаке

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