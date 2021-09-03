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Олимпик усилился воспитанником Динамо

Первая лига
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Трансфер оформлен на правах свободного агента

Олимпик усилился воспитанником Динамо

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

"Олимпик" объявил о подписании контракта с полузащитником Артемом Ковбасой.

Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан на один сезон.

В новом клубе Артем будет выступать под 91-м номером. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

Прошлый сезон футболист провел в "Черноморце". В 24-х матчах за одесситов в Первой лиге хавбек сумел забить 5 голов и отдать 5 ассистов.

Ковбаса является воспитанником "Динамо", проведя за дубль киевлян десять поединков. Также в его биографии значится "Оболонь".

Напомним, после 6-ти туров "Олимпик" идет 7-м в Первой лиге.

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В статье: Олимпик (Донецк) Артем Ковбаса
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Источник:
ФК Олимпик

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