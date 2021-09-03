Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик усилился воспитанником Динамо
Трансфер оформлен на правах свободного агента
Фото: ФК Олимпик Донецк
"Олимпик" объявил о подписании контракта с полузащитником Артемом Ковбасой.
Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан на один сезон.
В новом клубе Артем будет выступать под 91-м номером. Трансфер оформлен на правах свободного агента.
Прошлый сезон футболист провел в "Черноморце". В 24-х матчах за одесситов в Первой лиге хавбек сумел забить 5 голов и отдать 5 ассистов.
Ковбаса является воспитанником "Динамо", проведя за дубль киевлян десять поединков. Также в его биографии значится "Оболонь".
Напомним, после 6-ти туров "Олимпик" идет 7-м в Первой лиге.
Популярное сейчас
- Металлист примет Десну, Черноморец едет в Ивано-Франковск. Состоялась жеребьевка Кубка Украины
- Коваленко: По сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра в Италии - это битва
- Венгрия - Англия 0:4. Видео голов и обзор матча
- Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО