Олимпик усилился воспитанником Динамо

"Олимпик" объявил о подписании контракта с полузащитником Артемом Ковбасой.

Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан на один сезон.

В новом клубе Артем будет выступать под 91-м номером. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

Прошлый сезон футболист провел в "Черноморце". В 24-х матчах за одесситов в Первой лиге хавбек сумел забить 5 голов и отдать 5 ассистов.

Ковбаса является воспитанником "Динамо", проведя за дубль киевлян десять поединков. Также в его биографии значится "Оболонь".

Напомним, после 6-ти туров "Олимпик" идет 7-м в Первой лиге.