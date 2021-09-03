Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дмитрий Шастал продолжит карьеру в команде Калитвинцева
Ранее игрок покинул "Александрию"
upl.ua
Полузащитник Дмитрий Шастал продолжит карьеру в "Полесье", сообщает FootBoom.
Последним клубом 25-летнего футболиста была "Александрия", которую он покинул 1 сентября. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
В минувшем сезоне Шастал сыграл за александрийский клуб 19 матчей, забил 3 гола и выполнил две результативные передачи.
Напомним, после 6-ти туров подопечные Юрия Калитвинцева занимают 5-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FootBoom
Популярное сейчас
- И как колено выдержало? Чудовищный фол венесуэльца на Месси
- Коваленко: По сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра в Италии - это битва
- Швеция - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча
- Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...