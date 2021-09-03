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Дмитрий Шастал продолжит карьеру в команде Калитвинцева

Первая лига
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Ранее игрок покинул "Александрию"

Дмитрий Шастал продолжит карьеру в команде Калитвинцева

upl.ua

Новина українською

Полузащитник Дмитрий Шастал продолжит карьеру в "Полесье", сообщает FootBoom.

Последним клубом 25-летнего футболиста была "Александрия", которую он покинул 1 сентября. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне Шастал сыграл за александрийский клуб 19 матчей, забил 3 гола и выполнил две результативные передачи.

Напомним, после 6-ти туров подопечные Юрия Калитвинцева занимают 5-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Полесье (Житомир) Дмитрий Шастал
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Источник:
FootBoom

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