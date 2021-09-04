Первая лига в субботу: тремя поединками стартует 7 тур

7 тур Первой лиги растянется на три дня, с 4 по 6 сентября.

Интересно, что в чемпионате появляется новое раннее время проведения поединков - 13:15.

Лидеры, харьковский "Металлист" и криворожский "Кривбасс", проведут свои матчи в воскресенье и понедельник соответственно.

Сегодня же программа состоит из трех противостояний.

13:15 Агробизнес (Волочиск) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Матч-открытие 7 тура примет городок на Хмельнитчине. Гости к команде Александра Чижевского едут из Полтавской области. Обе команды накануне провели поединки Кубка Украины. "Горняк-Спорт" героически прошел в следующий тур (обыграли запорожский Металлург 3:2, когда проигрывали с разницей в 2 гола), а вот "Агробизнес" вылетел (0:2 от "Буковины"). Правда в чемпионате команды одинаковы - идут внизу турнирной таблицы.

15:30 Кремень (Кременчуг) - Олимпик (Донецк)

Если взглянуть на турнирную таблицу Первой лиги, становится понятно, что "Олимпик" - фаворит в этой паре. На стороне Кременчуга только "штучка" "Кремень-Арены". В предыдущем туре команда Игоря Столовицкого получила довольно скандальную победу над "Горняк-Спортом", олимпийцы же расписали нулевую ничью с "Оболонью".

15:30 Подолье (Хмельницкий) - Нива (Тернополь)

Тернополянам везет на хмельницких. То "Агробизнес", то теперь сразу "Подолье". Особым будет соперничество опытного тренера Игоря Климовского, который поработал в УПЛ, с представителем "клана" Костышиных. Только что Руслан Костышин лишился должности коуча в ковалевском "Колосе" из УПЛ, а у его младшего брата очень неплохо идут дела в "Подолье". Новичок Первой лиги как минимум прилично выглядит на фоне "тутейших" грандов. И если "Нива" играет в очень прагматичный и строгий футбола, то "Подолье" особенно как раз настроением. А в этот раз еще и болельщики, которых в Хмельницком приходит немало, точно погонят команду вперед.