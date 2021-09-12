Ничья, которая прервала длительные серии. Горняк-Спорт - Подолье 0:0

За первый тайм команда Игоря Жабченко откровенно надеялась на лонгболы (бей-беги) и выполнения стандартных положений, а "Подолье" играло хотя и более разнообразно, но меньше ходило в атаку. Разве Клищуку пришлось однажды поработать на выходе, а в другой ситуации - взять удар Мораренка. И тайм завершился опасным штрафным от "горняков" с пожаром в чужой штрафной, правда хмельнитчане быстро выбили мяч.

Во второй половине встречи осторожность горняков и подолян в атаке продолжилась, но темп совсем упал. Удивлял разве дым неизвестного происхождения из-за стадиона "Юность".

А веселили комментарии главного тренера "Подолья" Виталия Костышина - можно было много наслушаться «эпитетов» об игроках его команды.

Незначительные обострение произошло после замен на последних минутах. Активным был "Горняк-Спорт", но забить так и не сумел. На последних секундах встречи также случилась стычка между игроками обеих команд: защитник "Подолья" Евгений Корохов решил, что его соперник Артем Кулаковский, который вышел на поле за минуту до этого, специально за него зацепился, когда падал. По итогам оба получили по "горчичнику".

По итогам этого поединка "Подолье" прервало очень длительную серию из 11 поражений на выезде в Первой лиге (началась еще с сезона 2016/17, когда хмельнитчане раз здесь играли), а "Горняк-Спорт" - серию из 16 матчей без ничьих.

Первая лига, 8 тур

12.09.2021, 13:15

Город Верхние Плавные, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Сергей Задиран (Киевская область)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Подолье (Хмельницкий) 0:0

Предупреждение: Артем Мильченко (37), Андрей Понедельник (37), Дмитрий Шинкаренко (64) - Андрей Липовуз (31), Артур Ващишин (74), Станислав Коваль (90)

Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 5 Кравчук Юрий, 24 Цвиренко Максим, 19 Сафиханов Эмин (3 Чуев Богдан, 61), 7 Семка Артем, 16 Ямполь Ярослав (9 Романов Сергей, 69), 8 Мильченко Артем ( 22 Твердохлеб Егор, 46), 10 Паламар Руслан (6 Кулаковский Артем, 90), 77 Яворский Вадим, 11 Понедельник Андрей

Запасные: 26 Климов Георгий, 15 Черныш Денис, 27 Федоров Алексей, 4 Никитюк Роман, 17 Кожевников Александр, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер

Главный тренер - Игорь Жабченко

Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 33 Веремеенко Олег, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 8 Липовуз Андрей (15 Цыбульник Александр, 67), 2 Прихна Дмитрий, 70 Мораренко Станислав, 19 Островский Денис (21 Ващишин Артур, 38 (10 Прилепа Владислав, 90), 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь (11 Коваль Станислав, 63)

Запасные: 12 Валион Алессио, 9 Волынец Даниил, 44 Матвеенко Эдуард, 20 Панасенков Артем

Главный тренер - Виталий Костышин