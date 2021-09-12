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Металлист - Краматорск 3:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа харьковчан
ФК Металіст
В матче 8-го тура Первой лиги Украины "Металлист" дома уверенно обыграл "Краматорск" со счетом 3:0. Харьковская команда продолжает лидировать в турнирной таблице, имея отрыв от второго места в 5 очков.
Первая лига, 8 тур
12.09.2021, 18:45
Город Харьков, стадион "Металлист"
Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)
Голы: Антон Поступаленко (42), Пейшоту (60 - пенальти), Владимир Танчик (70)
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