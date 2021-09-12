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Металлист - Краматорск 3:0. Обзор матча и видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Уверенная победа харьковчан

Металлист - Краматорск 3:0. Обзор матча и видео голов

ФК Металіст

Новина українською

В матче 8-го тура Первой лиги Украины "Металлист" дома уверенно обыграл "Краматорск" со счетом 3:0. Харьковская команда продолжает лидировать в турнирной таблице, имея отрыв от второго места в 5 очков.

Первая лига, 8 тур

12.09.2021, 18:45

Город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)

Металлист (Харьков) - Краматорск 3:0

Голы: Антон Поступаленко (42), Пейшоту (60 - пенальти), Владимир Танчик (70)

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В статье: ФК Краматорск Металлист (Харьков)
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