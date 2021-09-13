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Кучер: Выиграли 3:0 у Краматорска, но, я думаю, могло быть и больше

Первая лига
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Наставник харьковчан оценил результат матча

Кучер: Выиграли 3:0 у Краматорска, но, я думаю, могло быть и больше

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над "Краматорском" (3:0).

- Тяжелая, непростая игра получилась. В первом тайме команда соперника хорошо закрывалась в обороне. Они готовились, разбирали нас. Гол в раздевалку нам помог, и второй тайм смотрелся уже совсем по-другому. "Краматорск" раскрылся, пытался прессинговать, мы с этим справились, выходили хорошо из-под прессинга, из-под давления, полностью контролировали ситуацию на поле. Весь второй тайм был под нашим контролем в середине поля, создавали моменты. Выиграли 3:0, но, я думаю, могло быть и больше.

- Маилтон впервые вышел на поле впервые после долгого отсутствия и снова был заменен. Это рецидив той травмы, которая у него была, или что-то другое?

- Не могу сейчас сказать по этому поводу. Вроде бы победа, 3:0, все хорошо, но есть осадок. Повреждение на ровном месте. Идя в обыгрыш, получить травму... Это, конечно, неприятно. Не знаю, сделаем медобследование, и после этого что-то будет известно. Пока не могу ничего сказать.

- После выхода Руслана Фомина команда стала играть в два форварда. Как вам действия команды при такой схеме, и будете ли вы пробовать ее в дальнейших матчах?

- Можно играть по-разному, хоть в три форварда. Конечно, мы будем экспериментов ать, что-то пробовать. Могу сказать, что ребята, которые вышли на замену, в очередной раз усилили игру, и это очень радует. Потому что видно: команда сконцентрирована, все хотят побеждать, хотят доказывать свое место в составе. Это очень радует.

- Отсутствие в заявке Банады - это ротация или есть повреждение?

- Повреждение на тренировке. Такой же эпизод, наверное, как и у Маилтона.

- У "Металлиста" уже приличный отрыв от третьего места. Как думаете, не будет у футболистов проблем с настроем на следующие матчи?

- Мы настраиваемся, готовимся, нельзя останавливаться, потому что сейчас начинается у нас непростой период, состоящий из трех матчей. "Полесье" дома, "Десна" на Кубок дома и выезд в Кривой Рог. Я думаю, нам надо быть собранными, максимально сконцентрированными в этот период, и мы должны постараться выйти из него с честью", - подытожил Кучер.

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В статье: Александр Кучер ФК Краматорск Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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