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Ярошенко - лучший тренер 8 тура в Первой лиге: разгром, еще и в меньшинстве
Второй тур подряд
ФК Альянс
Среди результатов 8 тура хватало неожиданностей, но сенсация - матч в Тернополе. Поэтому лауреат по решению Всеукраинского объединения тренеров по футболу - главный тренер липоводолинского "
У команды из Липовой Долины не смог принять участие в игре из-за травмы ведущий латераль Андрей Герт. Это обусловило использование Рогозинского ниже на левом фланге, хотя в предыдущих турах он играл в полузащите. Вынужденная рокировка Герт-Шарай, которая изменила левый фланг липоводолинцев, она стала единственным "апгрейдом" в их стартовом составе по сравнению с выигранным у "Кривбасса" матчем прошлого тура.
В этом сезоне "Альянс" несколько раз вынужденно дежурил дуэт центрбеков и проводил изменения на левом фланге.
"Альянс" шокировал тернополян тремя голами от 3 до 15-й минут, не потерял контроль после удаления, перестроился на 4-4-1, а также сполна использовал личную мотивацию игроков. Бывший игрок "Нивы" Загинайлов забил ей два мяча.
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