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Танчик: Удаления и пенальти в пользу Металлиста? Если будут чисто играть, то ничего такого не будет

Первая лига
(1 голосов)

Хавбек харьковчан говорит, что все судейские решения по делу

Танчик: Удаления и пенальти в пользу Металлиста? Если будут чисто играть, то ничего такого не будет

metalist.ua

Новина українською

Игрок харьковского "Металлиста" Владимир Танчик рассказал о судействе в Первой лиге.

— Футболисты "Десны" после недавнего кубкового матча обвиняют арбитра в том, что не дали пенальти за игру рукой в штрафной игрока "Металлиста". Что скажешь?

— Это сказал молодой парень из "Десны" Викентий Волошин. Пусть он сначала пересмотрит этот момент, а не говорит. Там четко видно, что мяч в руку не попал. Потому что наш игрок спрятал руки за спину и ему попал мяч в бок. Эксперты после матча сказали, что там не было пенальти.

— Очень много разговоров в СМИ относительно предвзятого судейства. Действительно, в ваших матчах, если не пенальти, то красная, а бывало, что все вместе. Не кажется тебе это странным?

— Когда люди выходят и бьют там зада по ногам, когда ты врываешься в штрафную. Два пенальти были таких, что просто руками тянули. Просто пусть играют по правилам и не будет ничего такого. Были эксперты, которые давали свои оценки, был ли пенальти или красная. В Высшей лиге VAR есть, а там безумные ошибки. Соперник пусть смотрит на свою игру и как они играют. Если будут чисто играть, то ничего такого не будет.

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В статье: Владимир Танчик Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Ekaterina95
28.09.2021 в 01:38
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