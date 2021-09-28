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Металлист решил снять заградительную сетку в гостевом секторе

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Клуб создаст необходимые условия для комфортного боления

Металлист решил снять заградительную сетку в гостевом секторе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Руководство "Металлиста" приняло решение снять заградительную сетку в гостевом секторе на Южной трибуне.

"Одним из ключевых факторов взаимоуважения и цивилизованности является равноправие в отношении к участникам футбольного матча, в том числе к болельщикам гостевой команды.

Мы с любовью относимся к своим фанам, которые играют исключительную роль в жизнедеятельности футбольного клуба "Металлист".

Вместе с тем уважение у нас вызывают болельщики соперников, которые приезжают поддержать свои команды на "Металлист".

Всегда рады зрителям на нашем стадионе и считаем важным создать необходимые условия для комфортного боления, вне зависимости от того, какому клубу они сопереживают.

При этом обращаем внимание, что согласно дисциплинарным правилам Украинской ассоциации футбола один зажженный файер или приведение в действие пиротехнических устройств во время матча Первой лиги и Кубка Украины обходится в 1 000 грн.

В случае если файеры или другие посторонние предметы (бутылки, банки, зажигалки, ленты, монеты и т. д.) летят в сторону поля, налагается штраф: в Первой лиге — 10 000 грн, в Кубке Украины — 25 000 грн; в случае попадания посторонними предметами в болельщиков и официальных лиц — 100 000 грн.

Также налагаются штрафы за действия болельщиков, которые приводят к приостановке матча: в Первой лиге — 5 000 грн, в Кубке Украины — 20 000 грн.

С уважением и надеждой на понимание", – сказано в сообщении клуба.

Напомним, после игры "Кривбасс" - "Металлист" (0:5) харьковчане осудили ограждение для гостевых болельщиков на стадионе в Кривом Роге.

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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (7)
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satellite (Харьков)
28.09.2021 в 12:32
Только время покажет к чему это приведёт.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.09.2021 в 12:26
неплохой шаг, однако сетки в гостевых секторах - обычное дело на стадионах Европы. а не клетки, как в Ингульце)
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
28.09.2021 в 12:08
Ох и нечисть популистская.
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+1
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
28.09.2021 в 11:07
мкг решил выпустить на волю своих обезьян
Ответить
+2
-6
Prach13 (Дрогобич)
28.09.2021 в 11:51
Яке ти убоге!
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
28.09.2021 в 11:55
Не надоело? Каждый раз одно и то же. И кстати, читать внимательно не пробовали? Сетку собираются снять в ГОСТЕВОМ секторе. Так что на волю выпускают ПРИЕЗЖИХ обезьян.
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+3
0
sundyk (Чикаго)
28.09.2021 в 13:29
дебил он и в Одессе дебилсколько тебе лет очкарик,не позорь свой город сынок
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0
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