Металлист решил снять заградительную сетку в гостевом секторе

Руководство "Металлиста" приняло решение снять заградительную сетку в гостевом секторе на Южной трибуне.

"Одним из ключевых факторов взаимоуважения и цивилизованности является равноправие в отношении к участникам футбольного матча, в том числе к болельщикам гостевой команды.

Мы с любовью относимся к своим фанам, которые играют исключительную роль в жизнедеятельности футбольного клуба "Металлист".

Вместе с тем уважение у нас вызывают болельщики соперников, которые приезжают поддержать свои команды на "Металлист".

Всегда рады зрителям на нашем стадионе и считаем важным создать необходимые условия для комфортного боления, вне зависимости от того, какому клубу они сопереживают.

При этом обращаем внимание, что согласно дисциплинарным правилам Украинской ассоциации футбола один зажженный файер или приведение в действие пиротехнических устройств во время матча Первой лиги и Кубка Украины обходится в 1 000 грн.

В случае если файеры или другие посторонние предметы (бутылки, банки, зажигалки, ленты, монеты и т. д.) летят в сторону поля, налагается штраф: в Первой лиге — 10 000 грн, в Кубке Украины — 25 000 грн; в случае попадания посторонними предметами в болельщиков и официальных лиц — 100 000 грн.

Также налагаются штрафы за действия болельщиков, которые приводят к приостановке матча: в Первой лиге — 5 000 грн, в Кубке Украины — 20 000 грн.

С уважением и надеждой на понимание", – сказано в сообщении клуба.