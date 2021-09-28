Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист решил снять заградительную сетку в гостевом секторе
Клуб создаст необходимые условия для комфортного боления
Фото: ФК Шахтер Донецк
Руководство "Металлиста" приняло решение снять заградительную сетку в гостевом секторе на Южной трибуне.
"Одним из ключевых факторов взаимоуважения и цивилизованности является равноправие в отношении к участникам футбольного матча, в том числе к болельщикам гостевой команды.
Мы с любовью относимся к своим фанам, которые играют исключительную роль в жизнедеятельности футбольного клуба "Металлист".
Вместе с тем уважение у нас вызывают болельщики соперников, которые приезжают поддержать свои команды на "Металлист".
Всегда рады зрителям на нашем стадионе и считаем важным создать необходимые условия для комфортного боления, вне зависимости от того, какому клубу они сопереживают.
При этом обращаем внимание, что согласно дисциплинарным правилам Украинской ассоциации футбола один зажженный файер или приведение в действие пиротехнических устройств во время матча Первой лиги и Кубка Украины обходится в 1 000 грн.
В случае если файеры или другие посторонние предметы (бутылки, банки, зажигалки, ленты, монеты и т. д.) летят в сторону поля, налагается штраф: в Первой лиге — 10 000 грн, в Кубке Украины — 25 000 грн; в случае попадания посторонними предметами в болельщиков и официальных лиц — 100 000 грн.
Также налагаются штрафы за действия болельщиков, которые приводят к приостановке матча: в Первой лиге — 5 000 грн, в Кубке Украины — 20 000 грн.
С уважением и надеждой на понимание", – сказано в сообщении клуба.
Напомним, после игры "Кривбасс" - "Металлист" (0:5) харьковчане осудили ограждение для гостевых болельщиков на стадионе в Кривом Роге.
Популярное сейчас
- С Мудриком, Судаковым и Трубиным. Шахтер определился с заявкой на игру с Интером
- Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Ворскла замыкает ТОП-3. Таблица УПЛ 2021/22
- Гагарин: За файеры ультрас Металлиста будет платить Кривбасс, а не миллионер, который говорит "Трепещи, Европа"
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Новости по теме
- 00:30 Украинские Танчик: Удаления и пенальти в пользу Металлиста? Если будут чисто играть, то ничего такого не будет
- 21:32 Украинские Юрист: Собственники нового Металлиста долги возвращать не хотят, а бренд уже используют вовсю
- 21:14 Украинские Хавбек Металлиста: Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостеприимно