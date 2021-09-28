Красников: Это не я писал заявление, но своих болельщиков мы любим, в обиду не дадим

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал установку забора на матче 10-го тура первой лиги против "Кривбасса" (5:0), которым оградили сектор харьковских болельщиков.

"Это не я писал это заявление , а генеральный директор Ворошилов. Мое дело – футбол, а это я комментировать не буду. Мне надо команду делать, селекцию проводить.

Своих болельщиков мы любим, в обиду не дадим, но это не моя тема", – сказал Красников.