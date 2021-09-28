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Красников: Это не я писал заявление, но своих болельщиков мы любим, в обиду не дадим

Первая лига
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(3 голосов)

Пикировка продолжается

Красников: Это не я писал заявление, но своих болельщиков мы любим, в обиду не дадим

Фото: prosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал установку забора на матче 10-го тура первой лиги против "Кривбасса" (5:0), которым оградили сектор харьковских болельщиков.

"Это не я писал это заявление, а генеральный директор Ворошилов. Мое дело – футбол, а это я комментировать не буду. Мне надо команду делать, селекцию проводить.

Своих болельщиков мы любим, в обиду не дадим, но это не моя тема", – сказал Красников.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 19:12
Жидовское кодло
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+2
-3
янковский ян (Запорожье)
28.09.2021 в 18:55
Красиво спрыгнул
Ответить
+1
-3


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