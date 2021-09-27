Гагарин: За файеры ультрас Металлиста будет платить Кривбасс, а не миллионер, который говорит "Трепещи, Европа"

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин назвал причину установки забора на матче 10-го тура первой лиги против "Металлиста" (0:5), которым оградили сектор харьковских болельщиков.

– Мы были очень удивлены заявлением "Металлиста" . Мы сразу же связались с ПФЛ, они не получили письмо по этому поводу. То есть это какое-то недоофициальное заявление, вообще не понимаю, что это было.

Оно подписано господином Ворошиловым (генеральным директором "Металлиста" – прим.). 20 сентября нам поступило другое письмо, тоже подписанное Ворошиловым. В нем было четко указано, что "Металлист" не организовывает выезд своих фанатов. И приписочка: "Возможно, будут саморганизованные группы до 150 человек".

Что это означает? Что "Металлист" отказывается от своих болельщиков. Они их не организовывают, предоставлять им билеты мы не можем. У нас нет возможности это сделать. Если бы "Металлист" обратился к нам и сказал, что едут их фаны, то мы бы передали их службе безопасности 75 билетов, так как из-за реконструкции наш стадион вмещает 1 500 зрителей. Это 5%-я квота от вместимости стадиона для гостевой команды. Тогда "Металлист" отдал бы эти билеты своим болельщикам и нес ответственность за все, что они сделают.

Они этого не сделали. У нас на футбол приходят 1 500 своих болельщиков, их безопасность нужно как-то обеспечивать. Поэтому мы обратились в полицию, чтобы они оцепили периметр, чтобы не было конфликтов, конда кто-то попытается проникнуть на стадион. Криворожская полиция сказала, что они не могут обеспечить это и полностью отрубить людей так, чтобы они не попали на трибуны.

Тогда мы связались с ультрас "Металлиста" и объяснили ситуацию. Они ответили, что попытаются связаться с "Металлистом", чтобы клуб отправил "Кривбассу" письмо, что фаны все-таки будут. Но такое письмо так и не поступило. Мы снова связались с ультрас, показали им с помощью видеосвязи место на стадионе, где они могут находиться. Если посмотреть на этот гостевой сектор еще в прошлом матче, то он был в 3 раза меньше. Учитывая, что приедет около 150 ультрас, мы сделали этот сектор шире. Его высота – 2,5 метра. Организовали пожарные выходы, все нормы он прошел. Они сказали, что все окей, что все им подходит.

В 10 утра на стадионе прошло совещание, на котором представители "Металлиста" открыто сказали, что они против того, чтобы их болельщиков допускали на этот матч. Это была четкая позиция харьковского клуба на совещании, на котором также были офицер безопасности от УАФ, делегат матча и представители обоих клубов. Тогда офицер безопасности и полиция объяснили, что возможны провокации и конфликты. В "Металлисте" сказали, чтобы мы это брали под свою ответственность.

Мы запустили харьковских болельщиков в гостевой сектор и несли ответственность за их поведение. Штраф за те файеры, которые жгли ультрас "Металлиста", будет платить "Кривбасс". Не миллионер, который говорит "Трепещи, Европа". Это для нас не принципиально, мы старались пойти навстречу харьковским болельщикам, чтобы они попали на этот сектор и посмотрели футбол. Они попали, посмотрели, мы им помогли баннеры развесить, я лично с ними общался. Они не были против.

Я был в шоке, когда вышло это заявление. Отправил его одному из представителей ультрас, с которым разговаривал. Он мне написал, что они будут связываться со своим клубом и попытаются донести свою позицию. Написал, что ультрас нам благодарны, что мы сделали все, чтобы они попали на этот матч, что все наши договоренности были соблюдены.

Мы в шоке. Это заявление вышло от имени Ворошилова, которого даже на матче не было. О каких условиях он может говорить? Ультрас "Металлиста" даже зашли на наши домашние секторы, стали сбоку от наших ультрас. Стадион вместил всех, кто мог быть. Какие от "Металлиста" могут быть претензии? Зачем это сотрясение воздуха? Мы не понимаем.

– Судя по трансляции, файеры на поле бросали фаны "Кривбасса", а не "Металлиста".

– Это отдельно. Это болельщики нашего клуба, у которых есть претензии к главному тренеру и команде. Таким поведением они выразили свою позицию. Это другая история. Ультрас "Металлиста" также жгли файеры. Это неправильно, плохо, но в целом нормально. Так бывает. У наших болельщиков тоже есть заградительные сетки.

Это ограждение в гостевом секторе было всегда. В прошлом году у нас была проблемная ситуация в матче с запорожским "Металлургом". У нас тогда была более тонкая сетка, запорожские фанаты сломали ее, выбежали на поле и задержали матч на час. В связи с этим было особенное внимание к матчу с "Металлистом", у которого довольно активные ультрас. На матчи первой лиги не выделяется много офицеров безопасности, но на этот было выделено много, так как это встреча повышенной опасности.

Если вы посмотрите на гостевые секторы стадиона "Металлист", там по кругу идет сетка высотой 3 метра. Что же они, фанатов за людей не считают? Они же в Европу идут, Европа же должна трепетать. Да, у них стадион побольше. В их масштабах эта сетка смотрится чуть-чуть по-другому. И это не все. "Колос" – сетка метров 5 высотой, забор. На "Арене Днепр" – сетка со штырями. Ультрас "Шахтера" были на выездном матче с "Хоффенхаймом" – там тоже такая сетка. А это же Европа. Они все фанатов за людей не считают? Может, все-таки есть нормы?

– Там тонкая сетка, а у вас прямо кованый забор.

– Такая же у нас сетка, просто покрашена в черный цвет. Решетка такая же. Что в ней не так? Это временная история. Сегодня уже снесли эту сетку, потому что там находится место под мачту освещения. Сегодня начнут копать под нее яму, потом будут устанавливать конструкцию и заливать бетоном. Мы расширили эту сетку именно на этот матч. Потратили на это деньги и силы.

На следующем домашнем матче "Кривбасса" сетки в таком размере точно не будет. Но каким образом она нарушает что-либо? Я извинялся перед ультрас "Металлиста". Сказал им, что достроится стадион "Металлург", они приедут и будут им хорошие условия.

Не понимаю, что так не понравилось "Металлисту", что так его возмутило, что Александр Ярославский лично рассылал это заявление очень многим людям в WhatsApp. Что же его так зацепило? Если бы он приехал и посмотрел, я бы еще понял. А так, возможно, по телевизору ему показалось, что это чересчур.

Говорить, что мы не по-человечески отнеслись, когда 3 дня до матча я жил на стадионе и ночевал в отеле, как минимум – неуважение. Люди даже не удосужились приехать на этот матч, но официальное заявление написали. Ни Ярославского, ни Ворошилова, ни Красникова не было на этом матче.