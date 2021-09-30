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Кривбасс объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Геннадий Приходько работал в клубе с 2010 года

Кривбасс объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Руководство "Кривбасса" прекратило сотрудничество с главным тренером команды Геннадием Приходько. Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.

"ФК "Кривбасс" благодарен Геннадию Николаевичу за плодотворное сотрудничество. Именно он стал первым тренером возрожденного клуба и именно под его руководством команда вышла в Первую лигу", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что к ближайшему матчу 11-го тура "Оболонь" - "Кривбасс" исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Купцов.

Напомним, 48-летний специалист с 2010 года возглавлял "Горняк". 3 августа 2020 года клуб переименовали в "Кривбасс". Приходько вывел его в Первую лигу в прошлом сезоне.

В последнем матче "Кривбасс" дома уступил "Металлисту" (0:5). У команды 2 поражения и 2 ничьи в 10 турах, она идет на 2-м месте в Первой лиге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Геннадий Приходько
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (5)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
30.09.2021 в 11:09
Климовський?
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
30.09.2021 в 11:03
Купцов? Значит ждем Шарана.
Ответить
0
0
Caballero (Dream country)
30.09.2021 в 10:48
"Отблагодарили". "Благодарность" по-зеленски.
Ответить
+2
-1
alexfc (Киев)
30.09.2021 в 10:26
Так тренера с динамовским серцем оживились)
Ответить
+2
-3
Caballero (Dream country)
30.09.2021 в 10:49
Та не, кривороги на свои хлебные поля даже из Днепра не пустят.
Ответить
+1
0


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