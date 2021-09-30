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Кривбасс объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером
Геннадий Приходько работал в клубе с 2010 года
Фото: ФК Кривбасс
Руководство "Кривбасса" прекратило сотрудничество с главным тренером команды Геннадием Приходько. Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.
"ФК "Кривбасс" благодарен Геннадию Николаевичу за плодотворное сотрудничество. Именно он стал первым тренером возрожденного клуба и именно под его руководством команда вышла в Первую лигу", - говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что к ближайшему матчу 11-го тура "Оболонь" - "Кривбасс" исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Купцов.
Напомним, 48-летний специалист с 2010 года возглавлял "Горняк". 3 августа 2020 года клуб переименовали в "Кривбасс". Приходько вывел его в Первую лигу в прошлом сезоне.
В последнем матче "Кривбасс" дома уступил "Металлисту" (0:5). У команды 2 поражения и 2 ничьи в 10 турах, она идет на 2-м месте в Первой лиге.
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