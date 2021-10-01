Падение стен Хмельницкого с решающим голом на 90+6. Подолье - Олимпик 0:1

Судья матча пи.дар.ас!!! Мало того, что отменил чистейший гол Подолья в конце матча, так ещё и дал сыграть лишнюю минуту, на которой собственно Олимпик и забил победный гол. Добавлено было 5 минут, а взятие ворот произошло на 90+6. В итоге вместо 1:0 в пользу хозяев поля имеем 0:1 для гостей! Позор такому судье и его работе в целом!!!