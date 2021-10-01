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Падение стен Хмельницкого с решающим голом на 90+6. Подолье - Олимпик 0:1
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Первая лига, 11 тур
01.10.2021, 15:30
Город Хмельницкий, стадион "Подолье"
Арбитр в поле - Игорь Быч (Киев)
Подолье (Хмельницкий) - Олимпик (Донецк) 0:1
Гол: Максим Литовченко (90+6)
Предупреждения: Александр Воловик (75), Владимир Савошко (85), Евгений Корохов (89) - Игорь Кириенко (36)
"Подолье": 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр 22 Корохов Евгений, 15 Цыбульник Александр, 2 Прихна Дмитрий, 19 Островский Денис (49 Каверин Виталий, 63), 70 Мораренко Станислав (11 Коваль Станислав, 77), 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь.
Запасные: 35 Шухман Богдан, 8 Липовуз Андрей, 44 Матвеенко Эдуард, 10 Прилепа Владислав, 9 Волынец Даниил, 21 Ващишин Артур, 33 Веремеенко Олег, 20 Панасенков Артем, 29 Жикол Дмитрий.
Главный тренер - Виталий Костышин
"Олимпик": 25 Рыбак Владислав, 6 Цурупин Артем, 99 Стрижак Андрей (5 Глущук Юрий, 88), 24 Дмитренко Владимир, 9 Кириенко Игорь (8 Яловенко Роман, 57), 97 Карвацкий Андрей, 23 Новиков Вадим, 12 Прядун Максим ( 77 Литовченко Максим, 90+4), 7 Гбамбл Би Нене Жуниор (10 Заричнюк Евгений, 79), 11 Билый Иван, 19 Семчук Вадим (91 Ковбаса Артем, 67).
Запасные: 1 Шеремета Тимофей, 2 Трубочкин Иван, 4 Ходуля Илья, 15 Ходаковский Никита.
Главный тренер - Сергей Литовченко
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