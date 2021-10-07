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КДК на два матча забанил коуча Волыни. Тот с матами прошелся по Металлисту и судейству

Первая лига
(1 голосов)

КДК продолжает раздавать наказания

КДК на два матча забанил коуча Волыни. Тот с матами прошелся по Металлисту и судейству

Волинь/Автор невідомий

Новина українською

КДК УАФ на два матча дисквалифицировал главного тренера "Волыни" Альберта Шахова.

Кроме того, луцкий клуб оштрафован на 25 000 гривен.

Наказан тренер за высказывания после матча 6-го тура Первой лиги против "Металлиста" (0:3).

Тогда Шахов в эфире "Перша ONLINE" не сдерживал эмоций, в нецензурной форме пройдясь и по сопернику, и по судьям:

"У них все получилось, они плели кружева бы, б## ь, у них работали фланги и на флангах очень хорошо бы, б## ь, игроки их команды, в опорной зоне тоже неплохие, просто бы, б##ь, то в другой форме они сегодня были. Не в желтой бы, б##ь, а в другой.

Если они хотят делать европейский клуб - мы только за. Это супер команда, супер город, они достойны, но если они получают удовольствие от этого, то это неправильно", — сказал Шахов.

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В статье: Волынь (Луцк) Альберт Шахов КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2021 в 20:54
#здець, #лядь...
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