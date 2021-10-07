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КДК на два матча забанил коуча Волыни. Тот с матами прошелся по Металлисту и судейству
КДК продолжает раздавать наказания
Волинь/Автор невідомий
КДК УАФ на два матча дисквалифицировал главного тренера "
Кроме того, луцкий клуб оштрафован на 25 000 гривен.
Наказан тренер за высказывания после матча 6-го тура Первой лиги против "Металлиста" (0:3).
Тогда Шахов в эфире "Перша ONLINE" не сдерживал эмоций, в нецензурной форме пройдясь и по сопернику, и по судьям:
"У них все получилось, они плели кружева бы, б## ь, у них работали фланги и на флангах очень хорошо бы, б## ь, игроки их команды, в опорной зоне тоже неплохие, просто бы, б##ь, то в другой форме они сегодня были. Не в желтой бы, б##ь, а в другой.
Если они хотят делать европейский клуб - мы только за. Это супер команда, супер город, они достойны, но если они получают удовольствие от этого, то это неправильно", — сказал Шахов.
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