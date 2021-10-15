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Игрок Кремня Бойко: Я не радовался голу Ужгорода. Я поднимаю руки вверх и дальше злюсь

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

А вот и мнение самого игрока

Игрок Кремня Бойко: Я не радовался голу Ужгорода. Я поднимаю руки вверх и дальше злюсь

скриншот youtube

Новина українською

Комитет этики и честной игры УАФ открыл дело по матчу 11-го тура Первой лиги "Ужгород" – "Кремень" (2:0).

Комитет заинтересовал эпизод в моменте с первым голом "Ужгорода", когда футболист "Кремня" Виталий Бойко выбросил руки вверх и сделал характерное движение, как обычно это делают при праздновании забитого мяча.

Впрочем, сам Бойко отрицает свою радость на поле и так прокомментировал данный момент.

"Это вы так решили, что я радуюсь этому голу. Если посмотреть полный матч, то видно, что я поднимаю руки вверх и дальше злюсь. Просто кто как видит этот момент. Я не радовался голу, нет. Я ни в коем случае не радовался голу "Ужгорода". Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?

Я смотрел игру в повторе. У каждого бывают ошибки. Может быть, где-то сказывалась усталость. Мы ехали в Ужгород за победой, должны были брать там три очка. Но футбол такая игра – один матч проводим хорошо, второй можем провалить. Даже не знаю, в чем причина.

В команде никто не спрашивал о моей реакции на гол "Ужгорода". Звонили из КДК УАФ. Сказали, нет никаких вопросов, там смотрели обзор матча. Если посмотреть полный матч, то видно с другой камеры, что я поднимаю вверх руки, а потом начинаю водить в стороны головой – сокрушаюсь, как мы могли пропустить этот гол. И все, больше ничего не говорили. В основном спрашивали за "Минай" и Севидова", – сказал Бойко.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Виталий Бойко ФК Ужгород
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 20:26
Ставка зашла))
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0
-1
tagopad
15.10.2021 в 20:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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