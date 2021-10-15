Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Кремня Бойко: Я не радовался голу Ужгорода. Я поднимаю руки вверх и дальше злюсь
А вот и мнение самого игрока
скриншот youtube
Комитет этики и честной игры УАФ
Комитет заинтересовал эпизод в моменте с первым голом "Ужгорода", когда футболист "Кремня" Виталий Бойко выбросил руки вверх и сделал характерное движение, как обычно это делают при праздновании забитого мяча.
Впрочем, сам Бойко отрицает свою радость на поле и так прокомментировал данный момент.
"Это вы так решили, что я радуюсь этому голу. Если посмотреть полный матч, то видно, что я поднимаю руки вверх и дальше злюсь. Просто кто как видит этот момент. Я не радовался голу, нет. Я ни в коем случае не радовался голу "Ужгорода". Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?
Я смотрел игру в повторе. У каждого бывают ошибки. Может быть, где-то сказывалась усталость. Мы ехали в Ужгород за победой, должны были брать там три очка. Но футбол такая игра – один матч проводим хорошо, второй можем провалить. Даже не знаю, в чем причина.
В команде никто не спрашивал о моей реакции на гол "Ужгорода". Звонили из КДК УАФ. Сказали, нет никаких вопросов, там смотрели обзор матча. Если посмотреть полный матч, то видно с другой камеры, что я поднимаю вверх руки, а потом начинаю водить в стороны головой – сокрушаюсь, как мы могли пропустить этот гол. И все, больше ничего не говорили. В основном спрашивали за "Минай" и Севидова", – сказал Бойко.
Популярное сейчас
- Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость
- Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ
- Саленко рассказал, сколько он выпивал пива в Испании после игр
- Металлист несет потери перед матчем с Кремнем
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк