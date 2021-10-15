Игрок Кремня Бойко: Я не радовался голу Ужгорода. Я поднимаю руки вверх и дальше злюсь

Комитет этики и честной игры УАФ открыл дело по матчу 11-го тура Первой лиги "Ужгород" – "Кремень" (2:0) .

Комитет заинтересовал эпизод в моменте с первым голом "Ужгорода", когда футболист "Кремня" Виталий Бойко выбросил руки вверх и сделал характерное движение, как обычно это делают при праздновании забитого мяча.

Впрочем, сам Бойко отрицает свою радость на поле и так прокомментировал данный момент.