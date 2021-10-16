  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Прекрасные голы Воробчака и Цюцюры, "ногоруб" Мораренко. Подолье - Прикарпатье 0:2
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прекрасные голы Воробчака и Цюцюры, "ногоруб" Мораренко. Подолье - Прикарпатье 0:2

Первая лига
(1 голосов)

Нанес тяжелую травму капитану "орлов"

Прекрасные голы Воробчака и Цюцюры, "ногоруб" Мораренко. Подолье - Прикарпатье 0:2

Скряншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига 14 тур

16.10.2021, 13:15

Город Хмельницкий, стадион "Подолье"

Арбитр в поле - Вадим Запрутняк (Винница)

Подолье (Хмельницкий) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2

Голы: Василий Цюцюра (16), Назар Воробчак (32), Андрей Новак (90+1)

Предупреждения: Александр Цыбульник (19) - Владислав Семотюк (52), Михаил Писко (66)

"Подолье": 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Цыбульник Александр (70 Мораренко Станислав, 46), 2 Прихна Дмитрий (10 Прилепа Владислав, 89), 49 Каверин Виталий ( 19 Островский Денис, 78), 33 Веремеенко Олег, 17 Савошко Владимир (20 Панасенков Артем, 78), 18 Карпенко Игорь (11 Коваль Станислав, 78).

Запасные: 35 Шухман Богдан, 44 Матвеенко Эдуард, 9 Волынец Даниил, 21 Ващишин Артур, 29 Жикол Дмитрий.

Главный тренер - Виталий Костышин

"Прикарпатье": 54 Новак Андрей, 89 Матушевский Олег, 5 Лень Олег, 23 Квасный Николай, 11 Писко Михаил, 17 Семотюк Владислав, 14 Цюцюра Василий (7 Кузьмин Роман, 62), 19 Волошинович Ростислав, 15 Воробчак Назарий, 6 Рудюк Владимир (77 Дытко Роман, 85), 99 Горбаченко Владислав (34 Генык Василий, 80).

Запасные: 1 Сердюк Роман, 4 Пастух Иван, 12 Сикач Николай, 8 Толочко Роман, 10 Хома Андрей, 3 Француз Василий.

Главный тренер - Олег Рыпан

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Подолье (Хмельницкий) Василий Цюцюра Прикарпатье (Ивано-Франковск) Назарий Воробчак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...