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Прекрасные голы Воробчака и Цюцюры, "ногоруб" Мораренко. Подолье - Прикарпатье 0:2
Нанес тяжелую травму капитану "орлов"
Скряншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига 14 тур
16.10.2021, 13:15
Город Хмельницкий, стадион "Подолье"
Арбитр в поле - Вадим Запрутняк (Винница)
Подолье (Хмельницкий) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2
Голы: Василий Цюцюра (16), Назар Воробчак (32), Андрей Новак (90+1)
Предупреждения: Александр Цыбульник (19) - Владислав Семотюк (52), Михаил Писко (66)
"Подолье": 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Цыбульник Александр (70 Мораренко Станислав, 46), 2 Прихна Дмитрий (10 Прилепа Владислав, 89), 49 Каверин Виталий ( 19 Островский Денис, 78), 33 Веремеенко Олег, 17 Савошко Владимир (20 Панасенков Артем, 78), 18 Карпенко Игорь (11 Коваль Станислав, 78).
Запасные: 35 Шухман Богдан, 44 Матвеенко Эдуард, 9 Волынец Даниил, 21 Ващишин Артур, 29 Жикол Дмитрий.
Главный тренер - Виталий Костышин
"Прикарпатье": 54 Новак Андрей, 89 Матушевский Олег, 5 Лень Олег, 23 Квасный Николай, 11 Писко Михаил, 17 Семотюк Владислав, 14 Цюцюра Василий (7 Кузьмин Роман, 62), 19 Волошинович Ростислав, 15 Воробчак Назарий, 6 Рудюк Владимир (77 Дытко Роман, 85), 99 Горбаченко Владислав (34 Генык Василий, 80).
Запасные: 1 Сердюк Роман, 4 Пастух Иван, 12 Сикач Николай, 8 Толочко Роман, 10 Хома Андрей, 3 Француз Василий.
Главный тренер - Олег Рыпан
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