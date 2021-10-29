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Полесье – Нива 1:1. Героизм тернополян, первый пункт для "волков" Калитвинцева после карантина
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Первая лига, 16 тур
29.10.2021, 15:30
Город Житомир, стадион "Полесье"
Арбитр в поле – Юрий Иванов (Донецкая область)
Полесье (Житомир) – Нива (Тернополь) 1:1
Голы: Денис Янаков (13) – Сергей Кисленко (54)
Полесье: 1 Махарадзе Заури, 78 Чередниченко Илья, 36 Терехов Артем, 4 Гитченко Андрей, 11 Шаповал Владислав, 6 Бабенко Руслан, 59 Козак Артем, 8 Огиря Владислав, 22 Грицук Василий, 77 Янаков Денис, 77
Запасные: 13 Яшков Антон, 7 Чайковский Игорь, 12 Акубардия Бадри, 5 Нестеров Андрей, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 26 Коломоец Юрий, 15 Власюк Андрей, 3 Швец Сергей, 10 Оринчак Богдан, 19 Шастал Дмитрий
Главный тренер – Юрий Калитвинцев
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 33 Демчук Максим, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 7 Семенина Игорь, 88 Проц Максим, 11 Гатала Игорь, 10 Ризник Андрей, 9 Кисленко Сергей
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 65 Васька Артем, 44 Стельмащук Максим, 99 Малащук Андрей, 8 Дедух Руслан, 18 Кобеля Александр, 23 Бычек Константин, 24 Козак Богдан, 77 Мамешев Магомед
Главный тренер – Андрей Купцов
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