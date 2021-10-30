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Сан-Паулу согласился продать Металлисту вингера Паулиньо

Первая лига
(1 голосов)

Сделка может быть вскоре завершена

Сан-Паулу согласился продать Металлисту вингера Паулиньо

Getty Images

Новина українською

Бразильский "Сан-Паулу" согласился продать вингера Паулиньо харьковскому "Металлисту".

Украинский клуб заплатит 1,8 млн евро за футболиста. При этом 180 тысяч евро из этой суммы направят молодежной команде "Сан-Паулу".

Директор клуба Марсело Барбаротти сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии. Вскоре Паулиньо отправится на медосмотр в "Металлисте".

Футболист преимущественно играет правого вингера, но может закрыть как позицию на левом фланге, так и центрального форварда. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро. В этом сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах чемпионата Бразилии.

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В статье: Паулиньо Сан-Паулу Металлист (Харьков)
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Источник:
arqtricolor.com

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