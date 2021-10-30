Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сан-Паулу согласился продать Металлисту вингера Паулиньо
Сделка может быть вскоре завершена
Getty Images
Бразильский "Сан-Паулу" согласился продать вингера Паулиньо харьковскому "Металлисту".
Украинский клуб заплатит 1,8 млн евро за футболиста. При этом 180 тысяч евро из этой суммы направят молодежной команде "Сан-Паулу".
Директор клуба Марсело Барбаротти сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии. Вскоре Паулиньо отправится на медосмотр в "Металлисте".
Футболист преимущественно играет правого вингера, но может закрыть как позицию на левом фланге, так и центрального форварда. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро. В этом сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах чемпионата Бразилии.
Популярное сейчас
- Мариуполь – Динамо: АУДИО трансляция матча УПЛ
- Мариуполь - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября
- Гоменюк: У Металлиста не такие больше долги перед игроками, если Ярославский тратит на камеру по 250 000 грн
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО