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Нива – Кривбасс 1:2. Андрей Купцов в зрелищном матче проигрывает бывшей команде
"Кривбасс" второй раз в сезоне обыгрывает тернополян
Зняток із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 17 тур
05.11.2021, 17:30
Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле – Александр Шандор (Львов)
Нива (Тернополь) – Кривбасс (Кривой Рог) 1:2
Голы: Максим Демчук (45+3) – Алексей Хобленко (10), Кристиан Илич (59)
Предупреждения: Максим Демчук (25), Семен Вовченко (66), Андрей Ризник (69) – Роман Дебелко (63), Андрей Мостовой (70)
Нива: 1 Максим Механив, 5 Олег Хруставка, 33 Максим Демчук, 21 Семен Вовченко, 4 Андрей Зинь (99 Андрей Малащук, 73), 50 Владислав Дворовенко, 24 Богдан Козак, 7 Игорь Семенина (18 Александр Кобеля, 73), 8 Руслан Дедух, 10 Андрей Ризник, 9 Сергей Кисленко
Запасные: 71 Виталий Жупанский, 65 Артем Васько, 2 Андрей Скакун, 88 Максим Проциив, 23 Константин Бычек, 77 Магомед Мамешев, 44 Максим Стельмащук
Главный тренер – Андрей Купцов
Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 2 Вячеслав Рябов (6 Клим Приходько, 57), 3 Владимир Заименко, 4 Артем Гордиенко (27 Роман Дебелко, 57), 11 Никита Татарков, 22 Андрей Мостовой, 45 Артем Щедрый, 50 Дмитрий Семенов, 73 Денис Балан, 16 Кристиан Илич, 9 Алексей Хобленко
Запасные: 41 Роман Лепка, 5 Александр Пятов, 8 Игорь Яровой, 17 Назар Малиновский, 18 Александр Горват, 20 Дмитрий Фатеев, 24 Зураб Гигашвили, 39 Денис Васин
Главный тренер – Александр Бабич
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