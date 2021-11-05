  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива – Кривбасс 1:2. Андрей Купцов в зрелищном матче проигрывает бывшей команде
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива – Кривбасс 1:2. Андрей Купцов в зрелищном матче проигрывает бывшей команде

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

"Кривбасс" второй раз в сезоне обыгрывает тернополян

Нива – Кривбасс 1:2. Андрей Купцов в зрелищном матче проигрывает бывшей команде

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчет о матче

Первая лига, 17 тур

05.11.2021, 17:30

Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле – Александр Шандор (Львов)

Нива (Тернополь) – Кривбасс (Кривой Рог) 1:2

Голы: Максим Демчук (45+3) – Алексей Хобленко (10), Кристиан Илич (59)

Предупреждения: Максим Демчук (25), Семен Вовченко (66), Андрей Ризник (69) – Роман Дебелко (63), Андрей Мостовой (70)

Нива: 1 Максим Механив, 5 Олег Хруставка, 33 Максим Демчук, 21 Семен Вовченко, 4 Андрей Зинь (99 Андрей Малащук, 73), 50 Владислав Дворовенко, 24 Богдан Козак, 7 Игорь Семенина (18 Александр Кобеля, 73), 8 Руслан Дедух, 10 Андрей Ризник, 9 Сергей Кисленко

Запасные: 71 Виталий Жупанский, 65 Артем Васько, 2 Андрей Скакун, 88 Максим Проциив, 23 Константин Бычек, 77 Магомед Мамешев, 44 Максим Стельмащук

Главный тренер – Андрей Купцов

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 2 Вячеслав Рябов (6 Клим Приходько, 57), 3 Владимир Заименко, 4 Артем Гордиенко (27 Роман Дебелко, 57), 11 Никита Татарков, 22 Андрей Мостовой, 45 Артем Щедрый, 50 Дмитрий Семенов, 73 Денис Балан, 16 Кристиан Илич, 9 Алексей Хобленко

Запасные: 41 Роман Лепка, 5 Александр Пятов, 8 Игорь Яровой, 17 Назар Малиновский, 18 Александр Горват, 20 Дмитрий Фатеев, 24 Зураб Гигашвили, 39 Денис Васин

Главный тренер – Александр Бабич

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Купцов Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич Нива (Тернополь) Максим Демчук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2021 в 20:00
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...