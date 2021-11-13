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"Орлы" прилетели к лидеру в Харьков, шанс для "волков" Калитвинцева – субботняя Первая лига

Первая лига
(1 голосов)

Самый интересный день в туре

"Орлы" прилетели к лидеру в Харьков, шанс для "волков" Калитвинцева – субботняя Первая лига

ФК Прикарпаття

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

На второй день розыгрыша 18 тура в Первой лиге состоится больше всего поединков – целых три. Состоится один из главных матчей тура, в котором встретятся лидер и орлы из Ивано-Франковска.

Напомним, что вчера состоялись первые 2 поединка:

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Все три сегодняшних матча покажет официальный телетранслятор: первые два – на YouTube-канале "Первая лига", третий – и телеканале Футбол 3.

13:15 Полесье (Житомир) – Кремень (Кременчуг)

Житомиряне Юрия Калитвинцева перед началом чемпионата считались одним из потенциальных лидеров. Случилось иначе. Сегодня "волки" встречаются с одним из откровенных аутсайдеров этого чемпионата (у "Кременя" вместе с "Ужгородом" больше всех поражений в этом чемпионате) и это лучший шанс одержать уверенную победу – их в последнее время вообще нет.

В истории обеих команд с 1997 года есть 7 поединков: 4 победы житомирян, 3 – Кременя. И никакой ничьей! Разница мячей 12-9 в пользу "Полесья".

Ложкой дегтя на этот матч у "Полесья" будет отсутствие одного из лидеров команды атакующего хавбека Артема Козака.

15:30 ВПК-Агро (Шевченковка) – Подолье (Хмельницкий)

14-я команда принимает 10-ю. Много шансов получил тренерский штаб Александра Грицая в этом сезоне. Инвестор клуба потерпел немало поражений и, похоже, намерен дождаться зимнего перерыва, чтобы принимать решение. Уже и единственная надежда атаки команды Станислав Кулиш вернулся после травмы. А побед и дальше нету. Поэтому подоляне Виталия Костышина приехали в Днепр на стадион "Метеор" как фавориты встречи. У них тоже не все гладко, но в конце концов одержали победу в прошлом туре (над "Волынью" 2:0).

У каждой команды есть потери из-за дисквалификации: у хозяев не сыграет фланговый защитник Евгений Шевченко, а в Подолье тоже фланговик Ян Морговский, а также хавбек Дмитрий Прихна.

17:45 Металлист (Харьков) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Предыдущее противостояние этих команд в Ивано-Франковске на стадионе "Рух" завершилось уверенной победой "Металлиста" 4:1. Правда, была она с привкусом скандала, как и многие другие матчи харьковской команды этого сезона в Первой лиге. Теперь на стороне харьковчан голос ОСК "Металлист", поддержка тысяч болельщиков. В "Прикарпатья" тоже немало козырей, но команда Олега Рыпана не умеет играть против соперника выше классом. А потому откровенным фаворитом будет именно харьковская команда.

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В статье: Александр Грицай Кремень (Кременчуг) Подолье (Хмельницкий) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) Станислав Коваль
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
13.11.2021 в 13:44
Коли вже в Житомирі зрозуміють що Калітвінцев це відпрацьований матеріал... пора його гнати!
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Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 13:51
Де ти кращого найдеш ???
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