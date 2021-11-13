Полесье – Кремень 2:0. Первая за два месяца победа команды Калитвинцева, сомнительный пенальти

"Полесье" изначально было фаворитом этой встречи, ведь по составу не уступает и некоторым командам из нижней части УПЛ – не только Первой лиги. От подопечных Юрия Калитвинцева много ждут, но результата никак нет. "Волки" не выигрывали 6 матчей подряд (пропустили несколько игр из-за вспышки коронавируса в клубе) – в последний раз это было еще 11 сентября над "Прикарпатьем" 2:0. Что интересно, команда Романа Локтионова выигрывала в последний раз 10 сентября (у "Агробизнеса" 3:1), хотя с того времени сыграла 9 поединков.

"Волки" зажали соперника на его половине поля с начала игры. Подали без преувеличения с десяток угловых, а борьба велась не только в штрафной, а во вратарской "Кременя"! Два замечательных было у Дмитрия Шастала – однажды на линии спас голкипер Даниил Ермолов, другой раз – защитник Даниил Сидоренко, который в подкате выбил из пустых ворот.

И все же Шастал забил: подача с углового после скидки ногой под дальнюю штангу бил Евгений Морозко. Но и на этот удар смог среагировать голкипер Ермолов! Вот только после его отчаянной игры Товкач и Сейтхалилов не выбили мяч, остановились. А Шастал сыграл на добивании – 1:0.

Далее опять у Евгения Морозко был отличный шанс, который создал себе сам: отобрал мяч в чужой штрафной и «зацедил» в перекладину.

Через несколько минут в контрвыпаде партнеры отдали передачу Илье Чередниченко на левый полуфланг, а он упал в борьбе с Сулейманом Сейтхалиловым. Удара по ноге, как видно из повторов, там не было. Но главный арбитр с помощником решили по-другому. К мячу подошел плеймейкер "Полесье" Василий Грицук и паненкой обыграл Данила Ермолова - 2:0.

До конца встречи "Кремень" мог претендовать на пенальти усилиями капитана Виталия Бойко, но он сам получил предупреждение. А вот "Полесье" отказалось от агрессии в атаке и удержало приемлемый для себя счет.

Первая лига, 18 тур

13.11.2021, 13:15

Город Житомир, стадион "Полесье"

Арбитр в поле – Александр Соловьян (Киев)

Полесье (Житомир) – Кремень (Кременчуг) 2:0

Голы: Дмитрий Шастал (20), Василий Грицук (26 - пенальти)

Предупреждения: Андрей Гитченко (52), Дмитрий Шастал (80) – Данило Сидоренко (17), Сулейман Сейтхалилов (25), Виталий Бойко (54)

Полесье: 13 Яшков Антон, 5 Нестеров Андрей, 8 Огиря Владислав (7 Чайковский Игорь, 46), 4 Гитченко Андрей, 17 Сахневич Андрей, 6 Бабенко Руслан, 12 Акубардия Бадри, 22 Грицук Василий, 78 Чередниченко Илья (26 Коломоец Юрий, 70), 9 Морозко Евгений (99 Андрущенко Максим, 55), 19 Шастал Дмитрий (16 Глагола Александр, 83)

Запасные: 1 Махарадзе Заури, 36 Терехов Артем, 10 Оринчак Богдан, 11 Шаповал Владислав, 3 Швец Сергей, 23 Тимофеев Анатолий

Главный тренер – Юрий Калитвинцев

Кремень: 69 Ермолов Даниил, 35 Товкач Артем, 14 Сидоренко Даниил, 26 Ульянов Анатолий, 24 Сидоренко Владислав, 11 Галоян Симон (21 Кучеренко Максим, 78), 18 Бойко Виталий, 97 Сейтхалилов Сулейман (4 Пилипенко Виктор, 85), 10 Белоус Сергей (88 Ализаде Тугай, 46), 20 Галата Денис, 9 Навроцкий Максим (19 Молько Владислав, 65)

Запасные: 77 Мирный Виталий, 99 Кошман Игорь

Исполняющий обязанности главного тренера – Роман Локтионов