Волынь – Альянс 1:0. Когда заиграл Кобзарь

Это строки из поэзии Тараса Шевченко "Перебендя", где речь идет о кобзаре. Не факт, что 19-летний нападающий "Волыни" Богдан Кобзарь играет на кобзе или каком-нибудь другом музыкальном инструменте, но голы в Первой лиге штамповать уже умеет. А его точно за этот 3-очковый гол поблагодарят болельщики луцкой "Волыни".

Вообще Богдан Кобзарь был джокером в этом поединке. Его, обычного игрока основы, на этот раз тренер Шахов выпустил во втором тайме. Хотя и в первом "Волынь" изрядно трясла одного из лидеров Первой лиги.

Защитник Войтиховский на позиции нападающего обращался с защитниками "Альянса" как с детьми (по мере роста), особенно когда смещался ближе к флангу Руслана Песного.

Гол случился после эффективных действий на фланге от Александра Климца. Он красиво обвел соперника и выполнил навес, а Кобзарь на дальней штанге забил гол головой – 1:0.

Таким образом "Волынь" начала вылезать из опасной зоны переходных матчей, одержала первую победу за 4 матча.

Вы спросите – а где все это время был "Альянс" и как позволил "Волыни" себя обыграть, фаворита этого противостояния? Шансов у команды Юрия Ярошенко действительно было немного. Похоже, что эта команда больше других зависит от настроения. Проиграли Металлисту и посыпались в следующих матчах. Эй, просыпайтесь, вы – лицо футбола Сумской области и от вас ждут точно не поражения за поражением.

Первая лига, 18 тур

14.11.2021, 15:30

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Сахно (Киевская область)

Волынь (Луцк) – Альянс (Липовая Долина) 1:0

Гол: Богдан Кобзарь (72)

Волынь: 42 Неделько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей (19 Теслюк Денис, 90+2), 9 (88 Хагназари Сиаваш, 75), 5 Кристин Станислав (17 Кобзарь Богдан, 62)

Запасные: 71 Коркодим Арсений, 1 Крынский Владимир, 4 Мороз Владислав, 18 Миронюк Николай, 10 Сад Валерий, 9 Богомаз Назарий, 24 Янчук Дмитрий, 11 Кристин Владислав, 77 Квасов Ярослав.

Главный тренер – Альберт Шахов

Альянс: 88 Важинский Ярослав, 33 Пикуль Константин, 17 Осадчий Ян, 11 Писный Руслан, 94 Герт Андрей, 15 Лебеденко Александр, 9 Поднебенной Вячеслав (18 Бойко Максим, 84), 10 Карноза Артур (22 Шмигельский Богдан, 60 99 Ярошенко Константин, 13 Агапов Николай (96 Сидоренко Ярослав, 75), 7 Загинайлов Сергей (21 Шпиренок Артем, 80).

Запасные: 55 Ефанов Руслан, 44 Адаменко Роман, 37 Зайков Кирилл, 29 Петленко Артур.

Главный тренер – Юрий Ярошенко