Бабич: Перед матчем с Кремнем больше внимания уделяем завершению в атаке

Главный тренер " Кривбасса " Александр Бабич рассказал о том, как криворожане готовятся к матчу 19 тура Первой лиги против "Кремня".

"Однозначно, мы очень серьезно готовимся к матчу с "Кремнем". В предыдущем поединке с "Горняком-Спорт" (0:0) реализация нас подвела. У нас есть время поработать над реализацией, поработать над атакующими действиями.

"Кремень" в этом поединке будет больше думать об обороне. Нам нужно будет думать о том, как вскрывать защиту соперника. Эти дни до игры мы работаем над этим и во время тренировок как раз-таки уделяем больше внимания завершению в атаке", - сказал Бабич.