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Бабич: Перед матчем с Кремнем больше внимания уделяем завершению в атаке
Кривбасс готовится к матчу с Кремнем
instagram.com/fckryvbas
Главный тренер "
"Однозначно, мы очень серьезно готовимся к матчу с "Кремнем". В предыдущем поединке с "Горняком-Спорт" (0:0) реализация нас подвела. У нас есть время поработать над реализацией, поработать над атакующими действиями.
"Кремень" в этом поединке будет больше думать об обороне. Нам нужно будет думать о том, как вскрывать защиту соперника. Эти дни до игры мы работаем над этим и во время тренировок как раз-таки уделяем больше внимания завершению в атаке", - сказал Бабич.
На данный момент в турнирной таблице Первой лиги Украины "Кривбасс" с 38 очками идет вторым. "Кремень" с 13 баллами расположился на 15 позиции.
Напомним, что матч "Кремень" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 21-го ноября. Начало встречи в 17:45.
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