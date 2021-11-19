  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бабич: Перед матчем с Кремнем больше внимания уделяем завершению в атаке
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич: Перед матчем с Кремнем больше внимания уделяем завершению в атаке

Первая лига
(1 голосов)

Кривбасс готовится к матчу с Кремнем

Бабич: Перед матчем с Кремнем больше внимания уделяем завершению в атаке

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о том, как криворожане готовятся к матчу 19 тура Первой лиги против "Кремня".

"Однозначно, мы очень серьезно готовимся к матчу с "Кремнем". В предыдущем поединке с "Горняком-Спорт" (0:0) реализация нас подвела. У нас есть время поработать над реализацией, поработать над атакующими действиями.

"Кремень" в этом поединке будет больше думать об обороне. Нам нужно будет думать о том, как вскрывать защиту соперника. Эти дни до игры мы работаем над этим и во время тренировок как раз-таки уделяем больше внимания завершению в атаке", - сказал Бабич.

На данный момент в турнирной таблице Первой лиги Украины "Кривбасс" с 38 очками идет вторым. "Кремень" с 13 баллами расположился на 15 позиции.

Напомним, что матч "Кремень" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 21-го ноября. Начало встречи в 17:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...