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Ужгород – Волынь 1:0. С сомнительным голом закарпатские медведи отказываются быть аутсайдерами

Первая лига
(1 голосов)

Да и ошибка Климца была ОЧЕНЬ странной

Ужгород – Волынь 1:0. С сомнительным голом закарпатские медведи отказываются быть аутсайдерами

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 19 тур

20.11.2021, 14:15

Город Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Иван Салаш (Калуш)

Ужгород – Волынь (Луцк) 1:0

Гол: Виктор Хомченко (55)

Ужгород: 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав, 4 Аксенов Александр, 7 Ряшко Виктор, 77 Машталир Сергей, 20 Пиняшко Василий, 9 Гайдучик Николай, 99 Хомченко Виктор

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 12 Славик Юрий, 13 Федак Стефан, 8 Дуран Владимир, 23 Шкиндер Владислав, 6 Вискребенцев Андрей, 11 Мердеев Вадим, 17 Корнев Илья

Исполняющий обязанности главного тренера – Богдан Блавацкий

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 17 Кобзарь Богдан, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш, 5 Кристин Станислав

Запасные: 71 Коркодим Арсений, 8 Чепелюк Александр, 61 Чернов Александр, 4 Мороз Владислав, 18 Миронюк Николай, 19 Теслюк Денис, 10 Сад Валерий, 9 Богомаз Назарий

Главный тренер – Альберт Шахов

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Виктор Хомченко ФК Ужгород
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