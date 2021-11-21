Сразу шесть футболистов могут покинуть Полесье

ФК "Полесье" из Житомира имеет сразу нескольких футболистов, контракты которых истекают уже первого декабря текущего года. Об их продлении пока не сообщалось.

Среди них - вратарь Антон Яшков, защитники Бадри Акубардия и Артем Терехов, полузащитники Максим Андрущенко и Василий Грицук, а также нападающий Александр Глагола.

Сейчас клуб занимает 8-е место в Первой лиге, сыграв 16 матчей и набрав 24 очка.