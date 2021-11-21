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Сразу шесть футболистов могут покинуть Полесье
У клуба могут возникнуть проблемы
Фото: ФК Полесье
ФК "Полесье" из Житомира имеет сразу нескольких футболистов, контракты которых истекают уже первого декабря текущего года. Об их продлении пока не сообщалось.
Среди них - вратарь Антон Яшков, защитники Бадри Акубардия и Артем Терехов, полузащитники Максим Андрущенко и Василий Грицук, а также нападающий Александр Глагола.
Сейчас клуб занимает 8-е место в Первой лиге, сыграв 16 матчей и набрав 24 очка.
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Источник:Мeta-ratings.com.ua
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