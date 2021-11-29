Пейшото: Был бы не против играть за Шахтер

Нападающий " Металлиста " Матеус Пейшото прокомментировал слухи, которые сватали его в "Шахтер".

"Приятно было читать новости, что я заинтересовал такую классную команду европейского уровня, как "Шахтер".

Сейчас я в "Металлисте" и моя задача – выполнить цель президента. В случае чего, пускай Александр Ярославский и Евгений Красников принимают решение. Я просто должен забивать.

Я был бы не против играть за "Шахтер", но сейчас все мои мысли связаны с "Металлистом", — сказал Пейшото.