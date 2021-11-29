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Пейшото: Был бы не против играть за Шахтер

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Такой себе тонкий намек

Пейшото: Был бы не против играть за Шахтер

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото прокомментировал слухи, которые сватали его в "Шахтер".

"Приятно было читать новости, что я заинтересовал такую классную команду европейского уровня, как "Шахтер".

Сейчас я в "Металлисте" и моя задача – выполнить цель президента. В случае чего, пускай Александр Ярославский и Евгений Красников принимают решение. Я просто должен забивать.

Я был бы не против играть за "Шахтер", но сейчас все мои мысли связаны с "Металлистом", — сказал Пейшото.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
Перша ліга

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Комментарии (8)
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Savatan (Харьков)
29.11.2021 в 23:08
Металлист через год -два будет не хуже Шахтера.Зачем ему это ахметовское рабство,не понятно.Молодой и глупый еще.Сделаем скидку на возраст.)
Ответить
0
0
Only DK (Kyiv)
29.11.2021 в 22:48
Помоечный шлюхтер ему еще и украинский паспорт организует
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2021 в 22:53
парашные дупамусора могут только дерьмом изо рта выплёскивать
Ответить
+2
-2
Only DK (Kyiv)
29.11.2021 в 22:56
Иди поплачь, дорогая, что твою помоечку обидели
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2021 в 22:59
парашник, не воняй!
+1
-1
Dimoncho (Kharkiv)
29.11.2021 в 22:42
Надеюсь Зеля посадит ахметку)
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+3
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
29.11.2021 в 22:41
похоже, ахметокроты уже прощупывали почву чтобы отжать этого футболиста.
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+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.11.2021 в 22:42
Схоже, що сам футболіст не проти аби його "прощупували"
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+4
0


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