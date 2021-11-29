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Пейшото: Был бы не против играть за Шахтер
Такой себе тонкий намек
Фото: ФК Металлист
Нападающий "
"Приятно было читать новости, что я заинтересовал такую классную команду европейского уровня, как "Шахтер".
Сейчас я в "Металлисте" и моя задача – выполнить цель президента. В случае чего, пускай Александр Ярославский и Евгений Красников принимают решение. Я просто должен забивать.
Я был бы не против играть за "Шахтер", но сейчас все мои мысли связаны с "Металлистом", — сказал Пейшото.
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