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Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года
Второй дивизион ушел на зимние каникулы
фото - ФК Металіст
В понедельник, 30 ноября были сыгранны последние матчи Первой лиги в 2021-м году. Позади 20 туров, хотя у некоторых команд и остались хвосты. Безоговорочным лидером в этом сезоне является харьковский "Металлист", который потерял очки лишь в трех матчах. Вряд ли кому-то удастся подвинуть со второго места "Кривбасс". За бронзу второго по рангу дивизиона борятся "Альянс" и "Оболонь", но и "Ниву" с "Горняком-Спорт" не стоит сбрасывать со счетов. Неплохой год получился у ивано-франковского "Прикарпатья", а вот результаты "Полесья" и "Волыни" не соответствуют задекларованным амбициям. На последнем месте будет зимовать "Кремень", но "Ужгород" и "ВПК-Агро" недалеко убежали.
Следующий тур в Первой лише запланирован на 19 марта 2022-го года. Напомним, что первые две команды выходят в УПЛ, третья и четвертая сыграют стыковые матчи с командами, которые финишируют в высшем дивизионе на 13-м и 14-м местах.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Металлист
|20
|17
|2
|1
|52-9
|+43
|53
|2
|Кривбасс
|20
|12
|6
|2
|38-17
|+21
|42
|3
|Альянс
|19
|10
|3
|6
|33-24
|+9
|33
|4
|Оболонь
|19
|10
|3
|6
|24-16
|+8
|33
|5
|Нива
|20
|8
|5
|7
|22-22
|0
|29
|6
|Горняк-Спорт
|20
|8
|5
|7
|15-17
|-2
|29
|7
|Прикарпатье
|20
|8
|4
|8
|27-26
|+1
|28
|8
|Подолье
|20
|7
|5
|8
|19-18
|+1
|26
|9
|Полесье
|18
|7
|4
|7
|21-17
|+4
|25
|10
|Волынь
|19
|6
|7
|6
|17-20
|-3
|25
|11
|Олимпик
|19
|7
|2
|10
|19-23
|-4
|23
|12
|ФК Краматорск
|18
|7
|1
|10
|16-24
|-8
|22
|13
|Агробизнес
|20
|4
|9
|7
|16-23
|-7
|21
|14
|ВПК-Агро
|20
|5
|3
|12
|16-28
|-12
|18
|15
|ФК Ужгород
|20
|4
|4
|12
|16-40
|-24
|16
|16
|Кремень
|20
|4
|1
|15
|16-43
|-27
|13
В гонке бомбардиров уверенно лидирует бразильский легионер "Металлист" Пейшоту, который забивает едва ли не в каждом поединке. Весной навязать ему борьбу попытается Алексей Хобленко из "Кривбасса". Удивить могут Барчук из "Прикарпаття", Кисленко из "Нивы" и Загинайлов из "Альянса".
|№
|Футболист
|Команда
|Голы
|1
|Матеус Виейра Кампос Пейшоту
|Металлист
|14
|2
|Алексей Хобленко
|Кривбасс
|11
|3
|Роман Барчук
|Прикарпатье
|8
|4
|Сергей Кисленко
|Нива
|8
|5
|Сергей Загинайлов
|Альянс
|8
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