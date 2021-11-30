Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года

В понедельник, 30 ноября были сыгранны последние матчи Первой лиги в 2021-м году. Позади 20 туров, хотя у некоторых команд и остались хвосты. Безоговорочным лидером в этом сезоне является харьковский "Металлист", который потерял очки лишь в трех матчах. Вряд ли кому-то удастся подвинуть со второго места "Кривбасс". За бронзу второго по рангу дивизиона борятся "Альянс" и "Оболонь", но и "Ниву" с "Горняком-Спорт" не стоит сбрасывать со счетов. Неплохой год получился у ивано-франковского "Прикарпатья", а вот результаты "Полесья" и "Волыни" не соответствуют задекларованным амбициям. На последнем месте будет зимовать "Кремень", но "Ужгород" и "ВПК-Агро" недалеко убежали.

Следующий тур в Первой лише запланирован на 19 марта 2022-го года. Напомним, что первые две команды выходят в УПЛ, третья и четвертая сыграют стыковые матчи с командами, которые финишируют в высшем дивизионе на 13-м и 14-м местах.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Металлист 20 17 2 1 52-9 +43 53 2 Кривбасс 20 12 6 2 38-17 +21 42 3 Альянс 19 10 3 6 33-24 +9 33 4 Оболонь 19 10 3 6 24-16 +8 33 5 Нива 20 8 5 7 22-22 0 29 6 Горняк-Спорт 20 8 5 7 15-17 -2 29 7 Прикарпатье 20 8 4 8 27-26 +1 28 8 Подолье 20 7 5 8 19-18 +1 26 9 Полесье 18 7 4 7 21-17 +4 25 10 Волынь 19 6 7 6 17-20 -3 25 11 Олимпик 19 7 2 10 19-23 -4 23 12 ФК Краматорск 18 7 1 10 16-24 -8 22 13 Агробизнес 20 4 9 7 16-23 -7 21 14 ВПК-Агро 20 5 3 12 16-28 -12 18 15 ФК Ужгород 20 4 4 12 16-40 -24 16 16 Кремень 20 4 1 15 16-43 -27 13

В гонке бомбардиров уверенно лидирует бразильский легионер "Металлист" Пейшоту, который забивает едва ли не в каждом поединке. Весной навязать ему борьбу попытается Алексей Хобленко из "Кривбасса". Удивить могут Барчук из "Прикарпаття", Кисленко из "Нивы" и Загинайлов из "Альянса".