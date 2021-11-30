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Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года

Первая лига
(2 голосов)

Второй дивизион ушел на зимние каникулы

Металлист далеко впереди, Кривбасс комфортно второй. Таблица Первой лиги по итогам 2021-го года

фото - ФК Металіст

Новина українською

В понедельник, 30 ноября были сыгранны последние матчи Первой лиги в 2021-м году. Позади 20 туров, хотя у некоторых команд и остались хвосты. Безоговорочным лидером в этом сезоне является харьковский "Металлист", который потерял очки лишь в трех матчах. Вряд ли кому-то удастся подвинуть со второго места "Кривбасс". За бронзу второго по рангу дивизиона борятся "Альянс" и "Оболонь", но и "Ниву" с "Горняком-Спорт" не стоит сбрасывать со счетов. Неплохой год получился у ивано-франковского "Прикарпатья", а вот результаты "Полесья" и "Волыни" не соответствуют задекларованным амбициям. На последнем месте будет зимовать "Кремень", но "Ужгород" и "ВПК-Агро" недалеко убежали.

Следующий тур в Первой лише запланирован на 19 марта 2022-го года. Напомним, что первые две команды выходят в УПЛ, третья и четвертая сыграют стыковые матчи с командами, которые финишируют в высшем дивизионе на 13-м и 14-м местах.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Металлист 20 17 2 1 52-9 +43 53
2 Кривбасс 20 12 6 2 38-17 +21 42
3 Альянс 19 10 3 6 33-24 +9 33
4 Оболонь 19 10 3 6 24-16 +8 33
5 Нива 20 8 5 7 22-22 0 29
6 Горняк-Спорт 20 8 5 7 15-17 -2 29
7 Прикарпатье 20 8 4 8 27-26 +1 28
8 Подолье 20 7 5 8 19-18 +1 26
9 Полесье 18 7 4 7 21-17 +4 25
10 Волынь 19 6 7 6 17-20 -3 25
11 Олимпик 19 7 2 10 19-23 -4 23
12 ФК Краматорск 18 7 1 10 16-24 -8 22
13 Агробизнес 20 4 9 7 16-23 -7 21
14 ВПК-Агро 20 5 3 12 16-28 -12 18
15 ФК Ужгород 20 4 4 12 16-40 -24 16
16 Кремень 20 4 1 15 16-43 -27 13

В гонке бомбардиров уверенно лидирует бразильский легионер "Металлист" Пейшоту, который забивает едва ли не в каждом поединке. Весной навязать ему борьбу попытается Алексей Хобленко из "Кривбасса". Удивить могут Барчук из "Прикарпаття", Кисленко из "Нивы" и Загинайлов из "Альянса".

Футболист Команда Голы
1 Матеус Виейра Кампос Пейшоту Металлист 14
2 Алексей Хобленко Кривбасс 11
3 Роман Барчук Прикарпатье 8
4 Сергей Кисленко Нива 8
5 Сергей Загинайлов Альянс 8

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков) Нива (Тернополь
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Комментарии (6)
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Viktorsumy (Сумы)
30.11.2021 в 13:45
Враховуючи, що в Альянсу гра в запасі, то за другу сходинку можна і поборотись, але чи стоїть така задача перед футболістами?
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 13:24
Глисты - ПАРАША! Победа будет наша!
Ответить
+1
-4
Koss77 (Харьков)
30.11.2021 в 13:25
Вы в этом году обязательно 3-е место берите... Последний раз ) А дальше как всегда: только 4-е, только пердеть ))
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+5
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 13:13
Обновлённый мегаглист - ПОЛНОЕ ГАВНО!!!
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+1
-8
avatar
Red_Cat (Салоники)
30.11.2021 в 13:52
чем докажешь?
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+3
-1
Volder (Ков)
30.11.2021 в 14:40
Потому что это не клуб а пиар проект, и будет он жить пока Ярославскому это интересно или пока он не помрёт, а дальше верная смерть этого т.н. клуба
0
0


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