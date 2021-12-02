Сергей Литовченко: На тренировках Кварцяного бегали в бронежилетах и с собакой

Украинский голкипер Сергей Литовченко рассказал о своем периоде в луцкой " Волыни " и работе под руководством Виталия Кварцяного.

— В профессиональный футбол ты начал играть в Харькове. Впоследствии переехал в луцкую "Волынь". Расскажи про этот переход подробнее. Тебя хотел видеть лично Кварцяный?

— Я был в Харькове, потом на некоторое время вообще ушел из футбола, у меня была апатия и я вообще не хотел в него играть. Я учился в университете и там ректор очень любил футбол. Меня пригласили в сборную Украины по студенческому футболу. Я сыграл неплохо этот чемпионат и меня пригласили на просмотр "Феникс-Ильичевец" из Крыма. Я туда поехал, подписал контракт, отыграл больше года и агент, который предложил свои услуги хорошо общался с Кварцяным. Вот я поехал на сборы и оказался в луцкой "Волыни".

— Тренировки Кварцяного – это жесть?

— Со стороны это не очень весело, а когда ты в коллективе, то ты к этому привыкаешь. Конечно, это трудно. Для неподготовленных людей это трудно с ним выдержать, и физически, и морально. Своеобразная школа, все полезно.

— Бегали в бронежилетах, с собаками?

— В бронежилетах мы раз в неделю точно бегали. У нас была пробежка в лесу. Они не сильно тяжелые, не было по 20 кг, где-то по 6 примерно. Собаку Рокки он выпускал перед тренировкой на поле.

— Кварцяный – главный тренер и Кварцяный – человек, это разные люди?

— Да, это очень разные люди. Когда ты не на поле с ним общаешься, а просто так, то это очень добрый и приятный человек. Когда ты футболист под его руководством, от тебя требуется постоянно результат, то это немножко другое дело. Службу и дружбу надо разделять. Это нормальные вещи, такова наша работа.

— Кварцяный штрафовал тебя?

— Были штрафы, но небольшие. Меня лично однажды за какую-то ошибку в матче, где-то на 200 долларов. Что-то ему не понравилось, как я сыграл в каком матче и когда он выдавал зарплату, то не добавил мне 200 долларов.