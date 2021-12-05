Полесье продлило контракты сразу с тремя футболистами

ФК "Полесье" из Житомира объявило о продлении контрактных соглашений сразу с тремя футболистами команды.

Новые контракты подписаны с вратарем Антоном Яшковым, полузащитниками Василием Грицуком и Максимом Андрющенко. Сроки предыдущих соглашений истекали первого декабря текущего года.

Грицук в этом сезоне забил 2 гола в 18 матчах, Андрющенко отличился 1 мячом в 12 встречах, а Яшков провел только один поединок.