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Полесье продлило контракты сразу с тремя футболистами
Клуб не отпустил важных игроков
polissyafc.com
ФК "Полесье" из Житомира объявило о продлении контрактных соглашений сразу с тремя футболистами команды.
Новые контракты подписаны с вратарем Антоном Яшковым, полузащитниками Василием Грицуком и Максимом Андрющенко. Сроки предыдущих соглашений истекали первого декабря текущего года.
Грицук в этом сезоне забил 2 гола в 18 матчах, Андрющенко отличился 1 мячом в 12 встречах, а Яшков провел только один поединок.
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Источник:Сайт ФК "Полесье"
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