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Полесье продлило контракты сразу с тремя футболистами

Первая лига
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Клуб не отпустил важных игроков

Полесье продлило контракты сразу с тремя футболистами

polissyafc.com

Новина українською

ФК "Полесье" из Житомира объявило о продлении контрактных соглашений сразу с тремя футболистами команды.

Новые контракты подписаны с вратарем Антоном Яшковым, полузащитниками Василием Грицуком и Максимом Андрющенко. Сроки предыдущих соглашений истекали первого декабря текущего года.

Грицук в этом сезоне забил 2 гола в 18 матчах, Андрющенко отличился 1 мячом в 12 встречах, а Яшков провел только один поединок.

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В статье: Василий Грицук Антон Яшков Полесье (Житомир)
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Источник:
Сайт ФК "Полесье"

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