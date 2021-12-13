ПФЛ утвердила даты проведения перенесенных матчей в Первой и Второй лигах

ПФЛ утвердила новые даты перенесенных матчей первой части сезона в Первой и Второй лигах.

Матч 2-го тура Первой лиги между "Оболонью" и "Альянсом" сыграют в Киеве 3 мая 2022 года.

Поединок 15-го тура Второй лиги "Днепр Черкассы" — ЛНЗ состоится 4 мая 2022 года. В связи с этим матч "Карпаты" Галич — ЛНЗ нужно сыграть не позже 30 апреля 2022 года.

Матч 20 тура Второй лиги "Тростянец" — "Металлург" перенесен на 19 марта 2022 года, а поединок 20-го тура "Сумы" — "Николаев" — на 4 мая 2022 года.

В связи с этим матчи 27-го тура между "Таврией" и "Сумами" и "Волчанском" и "Николаевом" следует провести не позже 30 апреля.