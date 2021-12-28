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Источник: Металлист предлагал за Аллахьяра 3 млн евро

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Фенербахче ответил отказом

Источник: Металлист предлагал за Аллахьяра 3 млн евро

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Харьковский "Металлист" заинтересован в подписании форварда Аллахьяра Сайадманеша, который играл в аренде в "Заре", и права на которого принадлежат турецкому "Фенербахче".

Как сообщает телеграм-канал болельщиков "Металлиста", харьковский клуб делал предложение по игроку в размере 3 млн евро. Впрочем, эта сумма не устроила турецкий клуб.

Ранее также сообщалось, что "Заря" хочет продлить аренду игрока, однако "Фенер" такое предложение не устраивает, так как турецкий клуб хотел бы сразу продать игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне Аллахьяр провел за "Зарю" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Заря Аллахяр Саядманеш
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Комментарии (7)
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Buran60 (Харьков)
28.12.2021 в 17:30
Зачем он Металлисту? В Металлиста есть Пейшото!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.12.2021 в 17:40
шото есть, но нужно ещё
Ответить
0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
28.12.2021 в 17:10
Турки молодцы - ганgoнaм не продают
Ответить
+4
-4
KadimXa (Харьков)
28.12.2021 в 17:26
А что Динамо тоже хотело его купить?
Ответить
+2
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
28.12.2021 в 17:33
Я че Цыганык? Откуда знаю
+1
0
Only DK (Kyiv)
28.12.2021 в 17:04
Не могу понять, куда смотрит ДК. Чувак реально хорош. ВУПЛ играет, не надо времени на аклиматизацию. Куда лучше того же Супряги. Даже за 5 лямов надо брать...
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+4
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
28.12.2021 в 17:20
Там же главное не результ а отмывание бабла. Иначе Зачем дерево брать: витиньо, рамиреса? Ща продали Миколенко, возьмут очередной шлак
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+2
-1


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