Источник: Металлист предлагал за Аллахьяра 3 млн евро

Харьковский " Металлист " заинтересован в подписании форварда Аллахьяра Сайадманеша, который играл в аренде в "Заре", и права на которого принадлежат турецкому "Фенербахче".

Как сообщает телеграм-канал болельщиков "Металлиста", харьковский клуб делал предложение по игроку в размере 3 млн евро. Впрочем, эта сумма не устроила турецкий клуб.

Ранее также сообщалось, что "Заря" хочет продлить аренду игрока, однако "Фенер" такое предложение не устраивает, так как турецкий клуб хотел бы сразу продать игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне Аллахьяр провел за "Зарю" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.