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Вильягра: Лучшие годы своей карьеры провел именно в Металлисте
Защитник обещает приехать на матч легенд харьковского клуба
Бывший правый защитник "
— Кристиан, насколько сложно далось вам это решение?
— Честно говоря, больше не видел себя в профессиональном футболе. Конечно, решение было непростым, но оно назревало, поэтому спокойно его принял.
— Решили, чем будете заниматься дальше?
— Мои планы на будущее связаны не только с футболом. Хочу остаться в этой сфере, но параллельно у меня есть планы по поводу бизнеса, не связанные со спортом.
— Получили приглашение на All-Star Game, можно ждать вас в Харькове?
— Да, рад был получить письмо, планирую приехать. Идея провести такой символический матч просто прекрасная, особенно для фанатов "Металлиста". Хочу поблагодарить Александра Ярославского и Евгения Красникова за приглашение!
— Следите за "Металлистом"?
— Да, я подписан на клубные интернет-страницы, так что в курсе всех новостей. Рад, что такой сильный украинский клуб возвращается в Премьер-Лигу, и не сомневаюсь, что скоро вновь увижу "Металлист" в еврокубках.
— Какие самые яркие моменты вы пережили с харьковским клубом?
— Их было очень много. Лучшие годы своей карьеры провел именно в "Металлисте". Это было чудесное время. "Металлист" составлял конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо" и добывал много ярких побед на международной арене.
— Вспомните самые памятные матчи за "Металлист".
— Против "Олимпиакоса" в Греции, когда мне удалось забить, и мы победили 2:1. C таким же счетом "Металлист" однажды обыграл "Шахтер" на "Донбасс Арене", и я тогда тоже забил. Вообще хочу отметить, что игры против "Шахтера" и "Динамо" всегда были жаркими и интересными.
— Тот "Металлист" был сильнее вашего родного "Росарио Сентраля"?
— Правда в том, что обе команды были очень сильными. "Металлист" был действительно невероятно сильной командой.
— С кем из бывших одноклубников сейчас на связи?
— С Эдмаром, Тайсоном, Кристальдо и Чако Торресом.
— Будем рады видеть вас 28 мая в Харькове!
— Спасибо! Я очень скучаю по Харькову, болельщикам. Никогда не забуду эти счастливые годы.
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