Вильягра: Лучшие годы своей карьеры провел именно в Металлисте

Бывший правый защитник " Металлиста " Кристиан Вильягра подтвердил, что намерен сыграть на матче легенд харьковского клуба, а также рассказал о том, чем он занимается после того, как в декабре завершил карьеру игрока.

— Кристиан, насколько сложно далось вам это решение?

— Честно говоря, больше не видел себя в профессиональном футболе. Конечно, решение было непростым, но оно назревало, поэтому спокойно его принял.

— Решили, чем будете заниматься дальше?

— Мои планы на будущее связаны не только с футболом. Хочу остаться в этой сфере, но параллельно у меня есть планы по поводу бизнеса, не связанные со спортом.

— Получили приглашение на All-Star Game, можно ждать вас в Харькове?

— Да, рад был получить письмо, планирую приехать. Идея провести такой символический матч просто прекрасная, особенно для фанатов "Металлиста". Хочу поблагодарить Александра Ярославского и Евгения Красникова за приглашение!

— Следите за "Металлистом"?

— Да, я подписан на клубные интернет-страницы, так что в курсе всех новостей. Рад, что такой сильный украинский клуб возвращается в Премьер-Лигу, и не сомневаюсь, что скоро вновь увижу "Металлист" в еврокубках.

— Какие самые яркие моменты вы пережили с харьковским клубом?

— Их было очень много. Лучшие годы своей карьеры провел именно в "Металлисте". Это было чудесное время. "Металлист" составлял конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо" и добывал много ярких побед на международной арене.

— Вспомните самые памятные матчи за "Металлист".

— Против "Олимпиакоса" в Греции, когда мне удалось забить, и мы победили 2:1. C таким же счетом "Металлист" однажды обыграл "Шахтер" на "Донбасс Арене", и я тогда тоже забил. Вообще хочу отметить, что игры против "Шахтера" и "Динамо" всегда были жаркими и интересными.

— Тот "Металлист" был сильнее вашего родного "Росарио Сентраля"?

— Правда в том, что обе команды были очень сильными. "Металлист" был действительно невероятно сильной командой.

— С кем из бывших одноклубников сейчас на связи?

— С Эдмаром, Тайсоном, Кристальдо и Чако Торресом.

— Будем рады видеть вас 28 мая в Харькове!

— Спасибо! Я очень скучаю по Харькову, болельщикам. Никогда не забуду эти счастливые годы.