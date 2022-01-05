Ярославский: Уже 100 раз говорил, что я олигархом не являюсь

Президент " Металлиста " Александр Ярославский в очередной раз заявил, что он не олигарх.

При этом Ярославский находится на 9-м месте Forbes в списке самых богатых украинцев, а его состояние оценено в 820 млн долларов.

- Мы всегда говорим, что хотим построить футбол без олигархов.

– Да пожалуйста, стройте. Вы же уже построили. Народная команда ж была уже вот 10 лет в Харькове. Где она?

Вопрос же не в том, что без олигархов. Во-первых, давайте тоже будем точнее – что такое понятие "олигарх"? Я уже 100 раз говорил, уже язык болит, что я олигархом не являюсь. Не знаю, кто олигарх, не я это определяю. Но я точно не являюсь.

Из того, что я знаю, что читал, олигарх тот, кто влияет на принятие политических решений в стране, имея определенные инструменты. Такие, как СМИ, группы в парламенте. Я ни на одно политическое влияние повлиять не могу. У меня нет ни газеты, ни радио, ни даже мегафона. И у меня нет ни одного депутата, даже знакомого.

- Но футбольный клуб у вас есть.

– Нет, это никак не атрибут. Я же говорю, что олигарх тот, кто влияет на политические решения. А как клуб влияет на политические решения? Никак. Мы не участвуем в агитации.