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Ярославский: Уже 100 раз говорил, что я олигархом не являюсь

Первая лига
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(1 голосов)

Президент Металлиста не хочет, чтобы его называли олигархом

Ярославский: Уже 100 раз говорил, что я олигархом не являюсь

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский в очередной раз заявил, что он не олигарх.

При этом Ярославский находится на 9-м месте Forbes в списке самых богатых украинцев, а его состояние оценено в 820 млн долларов.

- Мы всегда говорим, что хотим построить футбол без олигархов.

– Да пожалуйста, стройте. Вы же уже построили. Народная команда ж была уже вот 10 лет в Харькове. Где она?

Вопрос же не в том, что без олигархов. Во-первых, давайте тоже будем точнее – что такое понятие "олигарх"? Я уже 100 раз говорил, уже язык болит, что я олигархом не являюсь. Не знаю, кто олигарх, не я это определяю. Но я точно не являюсь.

Из того, что я знаю, что читал, олигарх тот, кто влияет на принятие политических решений в стране, имея определенные инструменты. Такие, как СМИ, группы в парламенте. Я ни на одно политическое влияние повлиять не могу. У меня нет ни газеты, ни радио, ни даже мегафона. И у меня нет ни одного депутата, даже знакомого.

- Но футбольный клуб у вас есть.

– Нет, это никак не атрибут. Я же говорю, что олигарх тот, кто влияет на политические решения. А как клуб влияет на политические решения? Никак. Мы не участвуем в агитации.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (13)
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Morphyk7 (Черновцы)
05.01.2022 в 22:47
Завистники
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
05.01.2022 в 22:23
Он просто смотрит на тех кто у нас имеет миллиарды и понимает, что его 820 млн. это такие жалкие гроши, по сравнению с ними он видит себя нищебродом. У нормальных олигархов и партии свои и телеканалы, а тут так по скромному, ну футбольный клуб. Поэтому журналисты, прекратите обзываться нехорошим словом - олигарх, не рвите душу. Хотя справедливости ради футбол он любит вроде по-настоящему, клуб не просто дорогая игрушка, как для некоторых, поэтому пусть занимается, на своем небольшом огородике.
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+1
-1
Камонплей
05.01.2022 в 22:28
так любить і так "не іграшка" що продав януковочу за мішок вкрадених у нас грошей і сидів тихенько кілька років з повним ротом лайна. а тепер "простий бізнесмен, простий меценат і простий поціновувач футболу, ко-ко-ко..."
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+1
-1
Камонплей
05.01.2022 в 22:14
а державну китайську компанію хто на стратегічне оборонне підприємство притягнув і до останнього захищав інтереси чужої ворожої держави?
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+1
-2
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Просто Квашин (Харьков)
05.01.2022 в 22:12
Быдло - будет шутить, умничать и т.д.
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0
-4
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Red_Cat (Салоники)
05.01.2022 в 22:46
просто квашин - просто nugop
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
05.01.2022 в 22:10
Ну богатый - это ещё не значит, что олигарх. СМИ он не владеет, депутатами в Раде вроде тоже...
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+3
-2
Lion Killer (Львів)
05.01.2022 в 22:12
та ну, давайте ше розкажіть шо своїм розумом, руками заробив сотні мільйонів :) Ярик хитрий, зайвий раз на публіці в політиці не показується. От і все
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+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.01.2022 в 22:14
Ну він і не Янукович ,Порошенко та Смердючий бджоловід ....
0
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.01.2022 в 21:58
Я не злодій, я Робін Гуд.
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+2
-3
jmen2986 (Kiev)
05.01.2022 в 21:42
Мы не бандиты-мы благородные пираты (с)
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+5
-3
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Il Gatto
05.01.2022 в 21:41
І всі ми вже сто разів поржали, дякую.
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+5
-3
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Просто Квашин (Харьков)
05.01.2022 в 22:15
Так чого ти бидло в очко Ахметова цілуєш ???
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0
-4


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