Полесье может подписать Эсеолу

Украинский форвард Адеринсола Эсеола, который зимой покинул "Ворсклу", может продолжить карьеру в Первой лиге.

В услугах 30-летнего бомбардира заинтересовано амбициозное " Полесье ".

Напомним, что в составе "Ворсклы" Эсеола почти не играл - за полтавчан осенью Эсеола провел всего 2 матча (0 голов). До этого он успешно выступал в казахстанском "Кайрате" (84 игры, 38 мячей).