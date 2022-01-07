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Полесье может подписать Эсеолу
В Ворскле форвард так и не заиграл
Фото: instagram.com/derin691
Украинский форвард Адеринсола Эсеола, который зимой покинул "Ворсклу", может продолжить карьеру в Первой лиге.
В услугах 30-летнего бомбардира заинтересовано амбициозное "
Напомним, что в составе "Ворсклы" Эсеола почти не играл - за полтавчан осенью Эсеола провел всего 2 матча (0 голов). До этого он успешно выступал в казахстанском "Кайрате" (84 игры, 38 мячей).
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Источник:footboom
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
07.01.2022 в 18:17
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