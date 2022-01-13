Металлист без легионеров вышел из отпуска - ФОТО

Харьковский " Металлист " вышел из отпуска.

13 и 14 января футболисты пройдут медосмотр и проведут втягивающие тренировки.

Виталий Федорив, Андрей Ралюченко, Александр Рыбка, Даниил Каневцев, Александр Мизюк, Эдуард Сарапий, Егор Демченко, Руслан Фомин, Антон Поступаленко, Евгений Банада, Владислав Нехтий уже сегодня прошли необходимые тесты перед тем, как приступить к беговой работе и упражнениям с мячами.

Остальные футболисты, включая зимнего новичка Артура Мурзу, отправятся к врачам завтра. Исключение составят легионеры клуба, которые присоединятся к команде уже на первом зарубежном сборе.

Вылет "Металлиста" в Турцию запланирован на 15 января. В Анталье и ее окрестностях с 22 по 27 января желто-синие сыграют четыре контрольных матча с клубами высших дивизионов Болгарии, Чехии и Польши.