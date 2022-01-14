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Александр Рыбка: Будем подходить к сборам в полной боевой готовности

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане уже вышли из отпуска

Александр Рыбка: Будем подходить к сборам в полной боевой готовности

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка поделился впечатлениями от первой тренировки после выхода из отпуска.

— Какие эмоции от первой тренировки после отпуска?

— Позитивные. Мы хорошо провели праздники, хочу еще раз всех поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством, всем пожелать крепкого здоровья — это самое главное в нашей жизни. А команда, я думаю, с положительными эмоциями вернулась из отпуска. Все уже соскучились за тренировками, хорошо отдохнули, и я думаю, набрались сил. Будем подходить к сборам в полной боевой готовности.

— На улице 10 градусов мороза, но во время тренировки чувствовался позитивный подтекст, все шутили...

— Да, повторюсь, эмоции переполняют. Мы все соскучились за тренировками и хотим побыстрее вернуться к работе.

— На сборах вряд ли будет легко...

— Думаю, да. У нас свои задачи. Чтобы их выполнить, нужно хорошо поработать, - сказал Рыбка.

В пятницу до обеда вторая группа игроков "Металлиста" пройдет медобследование, а вечером команду ждет еще одно занятие перед вылетом на тренировочный сбор в Турцию.

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В статье: Александр Рыбка Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 09:16
Рыбу жаль,не пошёл бы к допинговому шахтёру,может и добился большего.Я думал он на пенсии.
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