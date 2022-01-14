Александр Рыбка: Будем подходить к сборам в полной боевой готовности

Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка поделился впечатлениями от первой тренировки после выхода из отпуска.

— Какие эмоции от первой тренировки после отпуска?

— Позитивные. Мы хорошо провели праздники, хочу еще раз всех поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством, всем пожелать крепкого здоровья — это самое главное в нашей жизни. А команда, я думаю, с положительными эмоциями вернулась из отпуска. Все уже соскучились за тренировками, хорошо отдохнули, и я думаю, набрались сил. Будем подходить к сборам в полной боевой готовности.

— На улице 10 градусов мороза, но во время тренировки чувствовался позитивный подтекст, все шутили...

— Да, повторюсь, эмоции переполняют. Мы все соскучились за тренировками и хотим побыстрее вернуться к работе.

— На сборах вряд ли будет легко...

— Думаю, да. У нас свои задачи. Чтобы их выполнить, нужно хорошо поработать, - сказал Рыбка.

В пятницу до обеда вторая группа игроков "Металлиста" пройдет медобследование, а вечером команду ждет еще одно занятие перед вылетом на тренировочный сбор в Турцию.