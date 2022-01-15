  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист подписал игрока киевского клуба
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист подписал игрока киевского клуба

Первая лига
(1 голосов)

Молодая кровь для харьковчан

Металлист подписал игрока киевского клуба

Сайт ПФЛ/Автор невідомий

Новина українською

Лидер Первой лиги харьковский "Металлист" оформил переход 19-летнего полузащитника киевской "Оболони" Алекса Чидомере. Об этом сообщает meta-ratings.

Неизвестно, на какой срок подписан новый контракт. Игрок уже отправился на первый тренировочный сбор команды, который пройдет в Турции.

Чидомере присоединился к харьковчанам на правах свободного агента, ведь недавно расторг контракт с “Оболонью” по обоюдному согласию сторон. В первой части чемпионата он провел два матча в рамках Первой лиги.

Алекс играл в академии "Динамо", а также еще в нескольких столичных академиях, в том числе и академии "пивоваров". У него есть нигерийские корни, но он выступал за сборную Украины U-18 (четыре матча, один гол).

Отметим, что после первой части чемпионата "Металлист" лидирует в Первой лиге, а "Оболонь" идет четвертой, уступая харьковчанам 20 очков при матче в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...