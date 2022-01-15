Металлист подписал игрока киевского клуба

Лидер Первой лиги харьковский "Металлист" оформил переход 19-летнего полузащитника киевской "Оболони" Алекса Чидомере. Об этом сообщает meta-ratings.

Неизвестно, на какой срок подписан новый контракт. Игрок уже отправился на первый тренировочный сбор команды, который пройдет в Турции.

Чидомере присоединился к харьковчанам на правах свободного агента, ведь недавно расторг контракт с “Оболонью” по обоюдному согласию сторон. В первой части чемпионата он провел два матча в рамках Первой лиги.

Алекс играл в академии "Динамо", а также еще в нескольких столичных академиях, в том числе и академии "пивоваров". У него есть нигерийские корни, но он выступал за сборную Украины U-18 (четыре матча, один гол).

Отметим, что после первой части чемпионата "Металлист" лидирует в Первой лиге, а "Оболонь" идет четвертой, уступая харьковчанам 20 очков при матче в запасе.