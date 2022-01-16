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Ярославский: Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали
Функционер гордится проделанной работой
скриншот youtube
Президент "Металлиста" Александр Ярославский дал комментарий после перехода аргентинца Херонимо Поблете в харьковский клуб:
"Я раньше подписывал и волновался, чем оно закончится. Сейчас не волнуюсь, потому что знаю – закончится тратой больших денег. Я уже не волнуюсь.
Главное, чтобы у Поблете здесь получилось, чтобы он влился в коллектив. Чтобы он получал удовольствие, а мы вместе с ним.
Я всех секретов открывать не буду, но вы же следите за нашей трансферной политикой. Это зимнее трансферное окно – это уже проем целый, а не окно.
Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали. Постепенно будем всех объявлять", – сказал Ярославский.
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