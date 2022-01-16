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Ярославский: Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали

Первая лига
(1 голосов)

Функционер гордится проделанной работой

Ярославский: Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали

скриншот youtube

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский дал комментарий после перехода аргентинца Херонимо Поблете в харьковский клуб:

"Я раньше подписывал и волновался, чем оно закончится. Сейчас не волнуюсь, потому что знаю – закончится тратой больших денег. Я уже не волнуюсь.

Главное, чтобы у Поблете здесь получилось, чтобы он влился в коллектив. Чтобы он получал удовольствие, а мы вместе с ним.

Я всех секретов открывать не буду, но вы же следите за нашей трансферной политикой. Это зимнее трансферное окно – это уже проем целый, а не окно.

Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали. Постепенно будем всех объявлять", – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Херонимо Поблете
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.01.2022 в 20:55
Так, чтобы еще на свой арендуполец хватило...
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