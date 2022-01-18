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Летом покинет Украину. У Скрипника есть предложения из-за рубежа - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

"Заря" с большой долей вероятности сменит главного тренера

Летом покинет Украину. У Скрипника есть предложения из-за рубежа - СМИ

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" по окончании чемпионата Украины с большой долей вероятности сменит главного тренера.

У нынешнего наставника луганчан Виктора Скрипника контракт действует до лета 2022 года и клуб уже дважды делал ему предложение пролонгировать соглашение. Однако специалист свое решение не озвучивал.

С большой долей вероятности летом Скрипник покинет не только нынешнее место работы, но и переберется в другую европейскую страну, об этом сообщает Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что не так давно 52-летнего специалиста сватали на должность главного тренера венгерского "Ференцвароша". Ранее Скрипник возглавлял немецкий "Вердер" и латвийский ФК "Рига".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2022 в 15:16
Може Бундес?
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0
0
Trztrqtr (Украина)
18.01.2022 в 14:51
Следующая новость:"Скрипник отправлен в дубль Зари".
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+6
0
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С.Карпович. (Ланівці)
18.01.2022 в 15:05
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+2
0


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