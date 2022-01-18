Летом покинет Украину. У Скрипника есть предложения из-за рубежа - СМИ

"Заря" по окончании чемпионата Украины с большой долей вероятности сменит главного тренера.

У нынешнего наставника луганчан Виктора Скрипника контракт действует до лета 2022 года и клуб уже дважды делал ему предложение пролонгировать соглашение. Однако специалист свое решение не озвучивал.

С большой долей вероятности летом Скрипник покинет не только нынешнее место работы, но и переберется в другую европейскую страну, об этом сообщает Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что не так давно 52-летнего специалиста сватали на должность главного тренера венгерского "Ференцвароша". Ранее Скрипник возглавлял немецкий "Вердер" и латвийский ФК "Рига".