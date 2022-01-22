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ВИДЕО, как Кривбасс оригинально представил свой первый зимний трансфер. Им стал экс-игрок УПЛ

Первая лига
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Защитник перебрался из команды Премьер-лиги

ВИДЕО, как Кривбасс оригинально представил свой первый зимний трансфер. Им стал экс-игрок УПЛ

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Криворожский “Кривбасс” объявил о подписании первого зимнего новичка. К команде присоединился 26-летний центральный защитник Глеб Бухал. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что “Кривбасс” оригинально представил игрока в стиле футбольного симулятора.

Контракт с защитником заключен до лета 2023 года. Бухал выбрал себе футболку с 14-м номером – именно под таким он раньше выступал в “Александрии”.

Глеб покинул состав "горожан" на правах свободного агента. В этом сезоне он провел всего три матча: два в УПЛ и один в Кубке Украины. В общей сложности он находился в команде с лета 2018-го года, приняв участие в 45 поединках.

Бухал является воспитанником киевского "Арсенала". Кроме состава "канониров" он также выступал за "Львов", "Металлист 1925" и "Чайку".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александрия Глеб Бухал
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