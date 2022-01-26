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Экс-тренер Львова Бессмертный принял Альянс
Новый вызов в карьере тренера
Фото: ПФК Львов
Экс-тренер "Львова" Анатолий Бессмертный принял
Об этом официально объявил сумской клуб.
Детали сделки между 53-летним тренером и клубом не разглашаются.
При этом пресс-служба "Альянса" пишет, что цель у Бессмертного одна - вывести сумской клуб в Премьер-лигу.
Напомним, что "Альянс" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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