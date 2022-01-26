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Экс-тренер Львова Бессмертный принял Альянс

Первая лига
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Новый вызов в карьере тренера

Экс-тренер Львова Бессмертный принял Альянс

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Экс-тренер "Львова" Анатолий Бессмертный принял перволиговский "Альянса".

Об этом официально объявил сумской клуб.

Детали сделки между 53-летним тренером и клубом не разглашаются.

При этом пресс-служба "Альянса" пишет, что цель у Бессмертного одна - вывести сумской клуб в Премьер-лигу.

Напомним, что "Альянс" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Анатолий Бессмертный Альянс (Липовая Долина)
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