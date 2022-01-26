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Металлист сыграл вничью с польской командой на зимних сборах

Первая лига
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Харьковчане провели очередной спарринг на турецком сборе

Металлист сыграл вничью с польской командой на зимних сборах

Фото: ФК Металлист

Новина українською

В среду, 26 января, харьковский "Металлист" сыграл четвертый контрольный матч на турецком сборе против польского "Радомяка".

Отметим, что изначально игра должны была начаться в 10 часов утра, но обрушившийся сегодня на турецкую провинцию Анталья снегопад сдвинул начало поединка на 12:00.

Харьковчане пропустили первыми. Уже на первой минуте "Металлист" допустил ошибку в обороне, в ходе которой форвард "Радомяка" не оставил шансов Даниилу Каневцеву. К слову, этот пропущенный гол стал первым для "желто-зеленых" в новом году.

Но, к счастью, подопечные Александра Кучера отыгрались в середине первого тайма. После прострела со штрафного Богдан Порох сравнял счет. Отметим, что этот спарринг стал дебютным для новичка харьковчан - Хуана Касареса. Спустя пару минут после выхода на поле эквадорец мог отличиться дебютным голом в ближнюю девятку, но голкипер соперника потянул этот удар.

"Металлист" — "Радомяк" 1:1

Голы: Порох, 22 - Мауридес, 1

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В статье: Металлист (Харьков) Радомяк (Радом)
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