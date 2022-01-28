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Спордиректор Нивы Т заявил о намерении побороться за выход в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Сергей Задорожный поделился последними новостями

Спордиректор Нивы Т заявил о намерении побороться за выход в УПЛ

Фото: Нива Т

Новина українською

Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный рассказал о задачах команды на вторую часть сезона в Первой лиге.

"Мы сейчас находимся на пятом мест в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд. У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле.

Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта", — сказал Задорожный.

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В статье: Сергей Задорожный Нива (Тернополь)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (4)
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armik (Киев)
28.01.2022 в 11:20
Уже не колько раз после подобных заявлений команда снималась с розыграша.
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chakvoron (Хоростків)
28.01.2022 в 10:17
Ну він так не сказав) де ж там таке написано? А забивати замість Кисленка хто буде?
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xo66it (Оболонский Рейх)
28.01.2022 в 10:01
Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом :) Но, конечно, для команды с бюджетом Нивы 5-е место это уже, считай, персональное УПЛ и есть
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Caballero (DC)
28.01.2022 в 09:37
Ото пердонув. З грязі в князі. 25 років Нива то існувала, то не існувала. Пару місяців як стала показувати якусь гру і вже в УПЛ хоче. Та ти фінанси свої засвіти. А то окрім державного стадіону нічого не видно.
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