Спордиректор Нивы Т заявил о намерении побороться за выход в УПЛ

Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный рассказал о задачах команды на вторую часть сезона в Первой лиге.

"Мы сейчас находимся на пятом мест в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд. У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле.

Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта", — сказал Задорожный.