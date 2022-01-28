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Спордиректор Нивы Т заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Сергей Задорожный поделился последними новостями
Фото: Нива Т
Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный рассказал о задачах команды на вторую часть сезона в Первой лиге.
"Мы сейчас находимся на пятом мест в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд. У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле.
Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта", — сказал Задорожный.
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