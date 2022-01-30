Барилко: Когда я появился в академии Металлиста, мой отец начал финансировать выезды, сборы

Экс-игрок "Металлиста" Владимир Барилко дал комментарий о том, как его отец помогал харьковскому клубу.

– Ты в одном сказал, что твой отец всегда помогал "Металлисту". Когда это началось и когда закончилось?

– Это началось с тех пор, как я появился в академии "Металлиста". Он помогал академии: финансировал выезды, сборы.

– Это бизнес-партнерство с Ярославским?

– Нет, это безвозмездно, даже без договоренности с Ярославским. Один раз даже начали Ярославского накручивать, что у него хотят команду отжать таким методом. Он тогда был очень зол, как я знаю. Потом Евгений Алексеевич Красников донес до него, что человек никак не претендует, это просто помощь детям. Чтобы дети добились чего-то, раскрылись, играли в футбол.

У нас тогда в Испании были сборы, с первой командой "Металлиста" в Дубай летали, в Турции были.

– Это отец финансировал?

– Да. Они друг друга знали, могли пообщаться. Бывают ситуации, когда вокруг тебя много доброжелателей, которые в уши льют информацию, которую не надо. Если кто-то из них посмотрит это интервью, то поймет, о ком я говорю. Они доносят свою информацию.

Им неприятен мой отец – они начинают на него лить информацию Ярославскому. Если им не нравится Ярославский – они будут лить информацию на него. Будут стараться лбами сталкивать. Потом Евгений Алексеевич объяснил, что никакой выгоды не ищется, – сказал Барилко.