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Барилко: Когда я появился в академии Металлиста, мой отец начал финансировать выезды, сборы
Игрок рассказал некоторые подробности
ФК Металлист/Автор неизвестен
Экс-игрок "Металлиста" Владимир Барилко дал комментарий о том, как его отец помогал харьковскому клубу.
– Ты в одном сказал, что твой отец всегда помогал "Металлисту". Когда это началось и когда закончилось?
– Это началось с тех пор, как я появился в академии "Металлиста". Он помогал академии: финансировал выезды, сборы.
– Это бизнес-партнерство с Ярославским?
– Нет, это безвозмездно, даже без договоренности с Ярославским. Один раз даже начали Ярославского накручивать, что у него хотят команду отжать таким методом. Он тогда был очень зол, как я знаю. Потом Евгений Алексеевич Красников донес до него, что человек никак не претендует, это просто помощь детям. Чтобы дети добились чего-то, раскрылись, играли в футбол.
У нас тогда в Испании были сборы, с первой командой "Металлиста" в Дубай летали, в Турции были.
– Это отец финансировал?
– Да. Они друг друга знали, могли пообщаться. Бывают ситуации, когда вокруг тебя много доброжелателей, которые в уши льют информацию, которую не надо. Если кто-то из них посмотрит это интервью, то поймет, о ком я говорю. Они доносят свою информацию.
Им неприятен мой отец – они начинают на него лить информацию Ярославскому. Если им не нравится Ярославский – они будут лить информацию на него. Будут стараться лбами сталкивать. Потом Евгений Алексеевич объяснил, что никакой выгоды не ищется, – сказал Барилко.
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