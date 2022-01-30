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Барилко: Когда я появился в академии Металлиста, мой отец начал финансировать выезды, сборы

Первая лига
(2 голосов)

Игрок рассказал некоторые подробности

Барилко: Когда я появился в академии Металлиста, мой отец начал финансировать выезды, сборы

ФК Металлист/Автор неизвестен

Новина українською

Экс-игрок "Металлиста" Владимир Барилко дал комментарий о том, как его отец помогал харьковскому клубу.

– Ты в одном сказал, что твой отец всегда помогал "Металлисту". Когда это началось и когда закончилось?

– Это началось с тех пор, как я появился в академии "Металлиста". Он помогал академии: финансировал выезды, сборы.

– Это бизнес-партнерство с Ярославским?

– Нет, это безвозмездно, даже без договоренности с Ярославским. Один раз даже начали Ярославского накручивать, что у него хотят команду отжать таким методом. Он тогда был очень зол, как я знаю. Потом Евгений Алексеевич Красников донес до него, что человек никак не претендует, это просто помощь детям. Чтобы дети добились чего-то, раскрылись, играли в футбол.

У нас тогда в Испании были сборы, с первой командой "Металлиста" в Дубай летали, в Турции были.

– Это отец финансировал?

– Да. Они друг друга знали, могли пообщаться. Бывают ситуации, когда вокруг тебя много доброжелателей, которые в уши льют информацию, которую не надо. Если кто-то из них посмотрит это интервью, то поймет, о ком я говорю. Они доносят свою информацию.

Им неприятен мой отец – они начинают на него лить информацию Ярославскому. Если им не нравится Ярославский – они будут лить информацию на него. Будут стараться лбами сталкивать. Потом Евгений Алексеевич объяснил, что никакой выгоды не ищется, – сказал Барилко.

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В статье: Александр Ярославский Владимир Барилко Металлист (Харьков)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (4)
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beatles (Крижопіль)
30.01.2022 в 21:03
...Внимание вопрос к знатокам: так кто же отец Владимира Барилко?
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Джим Слэйд (Харьков)
30.01.2022 в 21:08
Рискну предположить, что Барилко
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zlоyded (Киев)
30.01.2022 в 21:18
Кум Путіна?
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Dmitrich777 (Харьков)
30.01.2022 в 21:29
Тоже интересовал этот момент.., судя по отчеству, он тоже Владимир Барилко, но что то никакой инфы по нему в инете нет..
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