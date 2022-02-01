Альянс получил нового владельца, легионеры для Металлиста. Чем жила Первая лига в январе

В первый месяц 2022 года было немало новостей из расположения клубов Первой лиги. Вашему вниманию все самое важное, что вы могли пропустить.

"Кремень"

26 января "Кремень" начал подготовку на клубном стадионе. Первый спарринг подопечные Локтионова сыграли против "Альянса", уступив 0:2. Второй этап подготовки должен пройти с 1 по 12 февраля.

Последняя команда Первой лиги новичков пока не представляла. В целом, очень мало информации поступает из расположения кременчугского коллектива. Известно лишь, что в январе "Кремень" покинули еще семь футболистов (всего 14).

"Ужгород"

Ужгородский коллектив зимой уже покинуло двенадцать игроков. Однако команда также представила четырех новичков. Среди них воспитанник закарпатского футбола Александр Глагола и бразилец Жонатан Лима, которого украинские болельщики знают по выступлениям за Львов.

Подопечные Блавацкого уже успели сыграть два спарринга, в которых побед пока не праздновали. "Ужгород" сыграл две ничьи: с "Минаем" (1:1) и "Мункачем" (0:0).

"ВПК-Агро"

Подопечные Александра Поклонского вышли из отпуска 23 января. "ВПК-Агро" начал подготовку к весенней части сезона в крытом манеже базы СК "Днепр-1". В составе "аграриев" произошли существенные изменения. К тренировочной работе после зимнего отпуска приступили только девять футболистов из игровой обоймы осеннего образца. Это Виктор Бабичин, Тимофей Сухарь, Денис Тарадуда, Жезус, Сергей Косовский, Лука Коберидзе, Станислав Кулиш, Евгений Шевченко, Александр Яровенко. Также должен присоединиться второй бразильский легионер Висенте.

Вместе с этими исполнителями тренируется большая группа игроков знакомых Александру Поклонскому по совместной работе в молодежных командах СК "Днепр-1" и второлиговом ФК "Никополь".

"Агробизнес"

Команда вышла из отпуска 25 января и приступила к первому сбору. Первые этапы подготовки пройдут в Волочиске. Основная часть подготовки к сезону пройдет в Турции. Команда планирует вылет на заграничный учебно-тренировочный сбор 14 февраля.

К коллективу уже присоединились три новых игрока. Новичками перволиговой команды стали нападающими Александр Апанчук и Сергей Русьян, а также защитник Денис Белоусов.

"Краматорск"

Подопечные Алексея Городова 17 января провели первую тренировку после зимних каникул. В общей группе работал Дмитрий Ховбоша, который вернулся к занятиям после травмы.

"Краматорск "покинули уже десять футболистов, а новичков пока всего два. Это Максим Гавриленко и Сергей Швец.

В конце января "Краматорск" сыграл контрольный матч против СК "Полтавы", где шанс проявить себя получила молодежь, а также потенциальные новички. Игра завершилась победой "Полтавы" – 2:1.

"Олимпик"

Тревожные новости поступают из расположения донецкого коллектива. "Олимпик" – единственная команда Первой лиги Украины, которая не начала тренировочных сборов. В начале февраля должно пройти общекомандное собрание, во время которого руководство клуба сообщит состав и расскажет о планах не сезон. По словам Сергея Литовченко о роспуске команды речь не идет.

Что касается новичков, то в расположение "Олимпика" вернулись арендованные игроки. Это Владислав Улянченко и Рудольф Сухомлонов. Андрей Стрижак и Владислав Рыбак отправились в "Металлист".

"Волынь"

"Волынь" начала подготовку к весенней части чемпионата 21 января. В течение двух месяцев, оставшихся до возобновления национального первенства, команда проведет три учебно-тренировочных сбора.

Луцкий коллектив запланировал три спарринга на первом сборе, но сыграет только один. Свою первую контрольную игру подопечные Альберта Шахова сыграют восьмого февраля против волочисского "Агробизнеса".

Что касается трансферных новостей, то известно только, что "Волынь" покинул Иван Цюпа.

Наставник лучан Альберт Шахов отметил, что никаких новых инвесторов у клуба нет.

"Полесье"

Амбициозный житомирский клуб продолжает свою активную деятельность на трансферном рынке. К команде уже присоединились восемь новичков, среди которых Филипп Будковский и Владислав Вакула. К тому же, на турнире Winter Cup в Турции за "Полесье" сыграет известный боксер Александр Усик.

Отметим, что на Winter Cup "Полесье" сыграет против" Вереса", "Черноморца" и "Металлиста". Дебют Усика выпадает на матч против ровенчан.

"Подолье"

В конце января "Подолье" вышло из отпуска. До 12 февраля хмельницкий коллектив будет тренироваться дома, а затем отправится на сбор в Турцию.

Что касается новичков, то контракты с клубом подписали 19-летний полузащитник Олег Трубников и 23-летний нападающий Руслан Буряк.

Трубников прошел школу киевского "Динамо", харьковского "Металлиста" и киевской "Оболони". Буряк не имеет опыта выступлений на профессиональном уровне.

"Прикарпатье"

В последнюю неделю января "Прикарпатье" вышло из отпуска. К коллективу из Ивано-Франковска присоединились три новичка. Это Александр Головко, Владислав Сидоренко и Андрей Кохман.

Известно, что на первом сборе команда сыграет два спарринга: против "Агробизнеса" и "Подолья". Затем игроки отправятся в Яремче, где, по словам главного тренера Олега Рыпана, будут работать над функциональной подготовкой.

На просмотре в "Прикарпатье" находятся ряд молодых игроков.

Завершил профессиональную карьеру 33-летний вратарь Андрей Новак, который уже вошел в тренерский штаб Владимира Шарана в "Минае".

"Горняк-Спорт"

Коллектив из Горишних Плавней завершил отпуск и приступил к работе 25 января. В команде известны первые кадровые изменения: не будут выступать за "Горняк-Спорт" голкипер Андрей Клищук, защитник Эмин Сафиханов, полузащитники Ярослав Ямполь и Александр Кожевников. Не сможет помочь команде травмированный Родион Посевкин.

Относительно новичков известно только о подписании соглашения с 18-летним полузащитником Владиславом Громенко.

"Нива" Тернополь

Главной новостью из расположения тернополян является потеря лидера Сергея Кисленко, который присоединился к "Полесью". Также команду покинул Игорь Семенина, перешедший в "Карпаты".

25 января коллектив под руководством Андрея Купцова начал сбор в Тернополе, где уже успел сыграть спарринг против Руха (0:1).

В целом, в период подготовки к сезону запланировано четыре сбора.

"Оболонь"

Столичная команда приступила к подготовке со второй половины января. С 24 января начались занятия на "Оболонь-Арене". Киевляне уже успели обыграть представителя УПЛ – черниговскую "Десну" (1:0)

В Киеве "Оболонь" будет тренироваться до восьмого февраля, а затем подопечные Иващенко отправятся в Турцию.

"Оболонь" покинули 19-летний нападающий Алекс Чидомере и 26-летний защитник Никита Безуглый. Чидомере перебрался в "Металлист", а Безуглый пополнил ряды "Металлиста 1925".

"Альянс"

Клуб из Липовой Долины получил нового владельца. Им стал Сергей Бондаренко, также владеющий футбольным клубом "Виктория", который выступает во Второй лиге. Ранее "Альянс" имел два конечных бенефициара – Сергея и Ивана Демченко. Сергей же остается директором ООО "ФК "Альянс"

Также было официально объявлено о назначении Анатолия Бессмертного на должность главного тренера.

Известно, что "Альянс" проведет два сбора. До 17 февраля команда будет работать в Сумах, а второй учебно-тренировочный сбор планируется провести в Турции.

Команду пополнили два игрока из УПЛ. Это Владислав Шарай и Иван Брикнер.

31-летний полузащитник Артур Карноза завершил карьеру игрока: - "Завершаю карьеру – это окончательное решение. Почему так рано? Поступило хорошее предложение от хорошего клуба на хорошую должность, останусь в футбольной сфере. Мне это интересно, - сообщил Карноза".

"Кривбасс"

"Кривбасс" начал зимнюю подготовку 20 января. На первом этапе команда проводит тренировки и двусторонки. Уже с восьмого февраля подопечные Бабича отправятся на заграничный сбор.

Что касается новичков, то к коллективу из Кривого Рога присоединился опытный защитник Глеб Бухал, предыдущей командой которого была "Александрия". Покинули "Кривбасс" защитники Дмитрий Фатеев и Игорь Коцюмака.

Одним из последних к команде на сборе присоединился бразилец Вагнер. У легионера были проблемы с рабочей визой, поэтому он задержался. Однако, по словам Александра Бабича, Вагнер прибыл в хорошей физической форме.

"Металлист"

Лидер Первой лиги вышел из отпуска в первой половине января и уже успел провести учебно-тренировочный сбор в Турции. На этом сборе команда сыграла пять матчей, из которых ни одного не проиграла. Результаты матчей: "Металлист" - "Славия" (София) - 5:0, "Металлист" - "Радомяк" (Радом) - 1:1, "Металлист" - "Слован" (Либерец) - 1:0, "Металлист" - "Варта" (Познань) - 0:0, "Металлист" - "Крумовград" - 1:0.

На трансферном рынке "Металлист " был очень активен. Клуб подписал легионеров: аргентинца Херонимо Поблете, эквадорца Хуана Касареса и сенегальца Бубакара Траоре. Также ряды харьковского клуба пополнил пришедший с "Олимпика" 20-летний вратарь Владислав Рыбак.